Baldassin allo scadere salva il Renate. Contro l’Arzignano termina 1-1

Finisce in parità un match che certifica il periodo delicato di entrambe le squadre. I vicentini non vincono dal 24 ottobre, quando superarono 2-0 il Lumezzane; il Renate non assapora la vittoria dal 15 ottobre, quando si impose sul campo del Vicenza. Ora arriva un pareggio grazie alla prodezza di Baldassin, utilissima per premiare l’impegno di tutti i calciatori e muovere la classifica.

Serie C: una partita dai due volti

Avvio di partita senza grossi sussulti: per la prima occasione da gol bisogna attendere il 27′ con Antoniazzi che perde l’attimo della battuta a rete a tu per tu con Fallani. Aumenta il ritmo l’Arzignano, che al 33′ trova il vantaggio con Parigi, bravo a sfruttare l’assist di Cazzadori. La compagine di Pavanel accusa il colpo ma nel secondo tempo si vede in campo un’altra squadra, che già al 5′ è vicinissima al pareggio con un palo colpito da Maletic. Finalmente il Renate gioca con maggiore incisività e al 16′ un colpo di testa di Auriletto viene salvato quasi sulla linea di porta e al 21’, su cross di Amadio, Maletic non arriva d’un soffio alla deviazione. Nell’ultimo quarto di gara l’Arzignano non riesce ad allentare la pressione offensiva del Renate, che dopo aver più volte sfiorato il pareggio al 44′ viene premiato dall’eurogol di Baldassin, che centra il bersaglio con una staffilata dal limite dell’area.

Serie C: il tabellino del match

Arzignano-Renate 1-1

Marcatori: 33’ p.t. Parigi (A), 44’ s.t. Baldassin (R).

Arzignano: Boseggia; Davi, Molnar, Piana, Bernardi, Lakti, Casini (29’ s.t. Bordo), Antoniazzi (37’ s.t. Milillo), Barba (28’ s.t. Zanon), Cazzadori, Parigi (28’ s.t. Grandolfo). A disposizione: Boffelli, Campesan, Canato, Cariolato, Centis, Gemignani, Lunghi, Pigozzo, Raina. All.: Bianchini.

Renate: Fallani; Amadio, Auriletto, Alcibiade (15’ s.t. Pellegrino), Possenti, Garetto, Gasperi (32’ s.t. Bianchimano), Tremolada (26’ s.t. Baldassin), Rolando (15’ s.t. Procaccio), Maletic, Sartore (26’ s.t. Sorrentino). A disposizione: Ombra, Anghileri, Ciarmoli, Currarino, Iacovo, Mondonico, Nicolini, Ziu. All.: Pavanel.

Arbitro: Catanoso di Reggio Calabria.

Note: ammoniti Casini (A), Grandolfo (A), Tremolada (R), Gasperi (R), Alcibiade (R), Bianchimano (R) e Procaccio (R).