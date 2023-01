Atletica, tre brianzoli in Svizzera: podio per Aceti, Lambrughi e Donola

Brillante inizio di stagione nel meeting di Magglingen in Svizzera per gli atleti Vladimir Aceti, Mario Lambrughi e Mattia Donola.

Atletica: tre brianzoli in Svizzera, la gara

Nei 400 metri, Aceti (Vis Nova Giussano-Gs.Fiamme Gialle) ha colto la vittoria in 46.61 e sfiorato il personale indoor, mancando di sei centesimi quello ottenuto a Tolun, nel 2021. È iniziata bene la stagione dell’atleta allenato da Alessandro Simonelli, nella gara che ha visto piombare sul traguardo con il crono di 46.94 anche il campione tricolore dei 400hs Mario Lambrughi (Atl. Riccardi Milano). Nei 60 metri successo in 6.80 di Mattia Donola (Cs.Carabinieri) che ha eguagliato se stesso anche nei 60 ostacoli in 8.14.

Atletica: tre brianzoli in Svizzera, chi sono

I risultati ottenuti in Svizzera hanno acceso i riflettori su questi atleti che si apprestano ad affrontare la stagione da protagonisti.

Vladimir Aceti (nato il 6 ottobre 1998) nel 2022 ha vinto il bronzo ai Campionati italiani assoluti indoor (Ancona) 400 piani in 47”17 e l’argento ai Campionati italiani assoluti (Rieti) 400 piani in 45”91. Nel suo palmares con il settimo posto nella staffetta 4×400 alle Olimpia di Tokyio (Agosto 2121) dove ha gareggiato con Davide Re, Edoardo Scotti, Alessandro Sibilio spicca il tempo di 2’58”81 nuovo record italiano che resisteva dal 1986.

Mario Lambrughi (nato il 5 febbraio 1992) campione italiano assoluto dei 400m ostacoli aveva già aperto la stagione 2023 a Saronno migliorando due volte il PB sulla distanza per lui inconsueta dei 60 piani: dal 6”94 corso il 15 gennaio 2017 a Bergamo è sceso prima a 6”84 e in batteria e poi a 6”80 in finale.

Mattia Donola (nato il 14 aprile 2000) ha ripreso dopo aver concluso un anno molto positivo grazie al titolo italiano, categoria promesse, conquistato a Firenze con il PB di 20”91, il secondo posto ancora sui 200m con 21”09 nei Campionati del Mediterraneo U23 di Pescara, manifestazione dove è stato anche oro con la staffetta 4×100 con 39″57, ma anche con il personale sui 100m di 10″39 ottenuto in settembre a Perugia, nella finale argento dei Campionati Societari.