Atletica: sette medaglie per gli Allievi brianzoli agli Italiani indoor, conferma di Giulia Sironi

Dopo due giorni di sfide di altissimo livello, al PalaCasali di Ancona il bilancio finale dell’atletica brianzola ai Campionati Italiani indoor Allievi/e è di sette medaglie: una d’oro, due d’argento, quattro di bronzo. In pratica una conferma del livello raggiunto in Italia delle società presenti sul territorio e, a livello individuale, anche di alcuni atleti a iniziare da Giulia Elisa Sironi (Atletica Monza) che ha vinto il titolo nel triplo e il bronzo nel salto in alto.

Ad Ancona l’inizio è stato di quelli con i fuochi d’artificio e nell’infinita gara di asta (quasi 5 ore) ad inaugurare la serie prestigiosa dei risultati è il secondo posto di Federico Sironi (nato il 15/1/2007 – tessera Atl. Monza, non è parente di Giulia) con il personale di 4.40, migliore di dieci centimetri al precedente ottenuto il 3 febbraio a Saronno. Podio a sorpresa anche per Giulia Elisa Sironi (è nata il 20/8/2008) che nell’alto si inserisce al terzo posto a quota 1.65, con il primato personale (precedente 1.61 – Bergamo 21/1/2024). Quarto posto per Filippo Bianchini (26/4/2007 – Atl.Monza) con la misura di 1.93 sempre nell’alto.

Campionati italiani di atletica leggera allievi indoor: Alice Caglio | Ancona, PalaCasali (AN), 10/11.02.2024 | Foto: Francesca Grana/FIDAL

Due medaglie di bronzo arrivano dalle gare di corsa. Nei 3000 m Allieve chiude terza Benedetta Falasconi (nata il 3/9/2007 – tessera Team-A Lombardia-Brugherio) sul passo di 14:18.71 (nuovo PB inferiore di 40 secondi al precedente); stesso piazzamento per Nicolò Vidal (nato 3/5/2008-PBM Bovisio) che chiude i 5000 m con il tempo di 22:36.05.

Nella gara femminile del salto triplo, emozioni a ripetizione grazie a Giulia Elisa Sironi (Atl.Monza), campionessa italiana Cadette ma già a suo agio nella nuova categoria allieve. Questa straordinaria atleta con 12.43 all’ultimo salto si mette al collo l’oro e il primato personale. Ottimo anche il terzo posto di Luca Castellazzi (6/10/2008 – Atletica Desio), bronzo nel triplo con il personale di 13.98 (precedente 13.91 – Saronno 20/1/2024).

In tema di grandi prestazioni vanno aggiunte, nelle finali dei 400 metri, quelle di Alice Caglio (11/10/2007 – Vis Nova Giussano) che chiude al secondo posto in 56.95 e nella gara maschile quella di Riccardo Fumagalli (6/10/2007 – Daini Carate) quarto con 49.50.