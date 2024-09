Atletica: sedici medaglie brianzole ai Regionali cadetti, vinti quattro titoli

I Campionati Regionali categoria Cadetti/e disputati a Busto Arsizio hanno confermato al vertice del movimento lombardo l’atletica brianzola: nel rendiconto della manifestazione brillano le 16 medaglie vinte, tra cui quattro d’oro.

Atletica: sedici medaglie brianzole ai Regionali cadetti; vittorie di Chiuchiù, Favaro, Rossi, Limonta

I titoli regionali sono stati vinti nei 1200 siepi da Simone Chiuchiù (Atl.5 Cerchi Seregno) in una gara che l’ha visto sempre al comando e chiusa in 3:25.98; nel giavellotto da Samuele Favaro (PBM Bovisio) che con un lancio di 47,63 ha preceduto Daniele Pegoli (Forti e Liberi Monza) con 46,56 (nuovo personale; il precedente di 44,37 l’aveva stampato lo scorso 4 maggio a Cernusco Lombardone); negli 80 ostacoli da Eleonora Rossi (Atletica Monza) con 11.92 e seconda nei 300h con il personale di 45.05 (il precedente di 45.69 risaliva al 24 settembre 2023 nel meeting di Brescia). Sulle pedane dei lanci, nel disco Cadette, vittoria di Giuditta Limonta (Atl.Monza) con il personale di 33,38 (precedente 32.37 – Brusaporto 16/6/2024) dopo il terzo posto ottenuto nel peso con 10,38; altro terzo posto nel disco con 30,30 per Elisa Ferrari (Athl.Villasanta).

Seregno atletica Simone Chiuchiù 2024

Atletica: sedici medaglie brianzole ai Regionali cadetti, i podi

Medaglie di bronzo sono state vinte nella marcia sui 5 km da Simone Furlanelli (Atl.Concorezzo) in 25’06”; sui 300 metri da Gabriele Saia (Atl.Desio) con il personale di 36.69 e sui 2000 metri da Andrea Lanzillotta (Atl.Limbiate) in 5:47.14. Nella pedana dei salti, Pietro Da Broi (Athl.Villasanta) ha vinto il bronzo con l’asta ai tre metri; Daniele Carrara (Atl.Desio) l’argento nel lungo con 6.03; Andrea Beretti (Atl.Monza) l’argento nel triplo con il personale di 12.30. Atletica Desio alla ribalta nelle gare multiple per le medaglie di bronzo conquistate da Pavel Tanzi con 3513 punti nell’esathlon maschile e da Grace Zefi con 3734 punti nel pentathlon femminile.

Atletica: i brianzoli alle finali di Caorle

Al termine delle gare il fiduciario tecnico regionale ha ufficializzato i 34 atleti che competeranno come titolari di rappresentativa lombarda nelle prove individuali dei Campionati italiani in programma sabato 5 e domenica 6 ottobre a Caorle. Nell’elenco sono stati inseriti Simone Chiuchiù, Samuele Favaro, Eleonora Rossi e Giuditta Limonta.