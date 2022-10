Atletica leggera: la Brianza in evidenza nella ultime prove della stagione

Sono Marco Drusian e Aurora Bado i grandi protagonisti delle ultime gare della stagione. Innanzitutto, nei campionati italiani della 10 chilometri di marcia su strada di Grottammare (Ascoli Piceno) a conquistare la ribalta è stato Drusian (nato il 18 marzo 2006). L’alfiere del Team A Lombardia di Brugherio, in gara con la maglia della rappresentativa regionale, ha vinto l’argento con il crono di 45’35’’, superiore di 17’’ a quello del vincitore Giuseppe Disabato (Amatori Atletica Acquaviva), ma ben un minuto e mezzo in meno rispetto al suo personale da 47’05’’, stabilito il 2 aprile scorso a Podebrady, nella Repubblica Ceca. L’atleta brianzolo, campione regionale Allievi 2022, ha già vinto il titolo di campione italiano Cadetti 2021 nella prova sui 5000 metri su pista.

Atletica leggera: anche Pietro Bozzolan in evidenza

I marciatori lombardi al trofeo delle regioni

In questa edizione dei tricolori di marcia, un altro lombardo ha chiuso nei top ten: è Pietro Bozzolan del Team A Lombardia, decimo in 49’14’’. Anche Pietro ha fatto parte della selezione giovanile regionale. Le prove Allievi, assieme alle gare Cadetti e Ragazzi, componevano infatti il programma del Trofeo delle Regioni giovanile: la Lombardia, guidata dai coordinatori regionali di settore Massimiliano Cortinovis e Andrea Previtali, ha chiuso quarta con 626 punti, soli tre in meno del Lazio terzo a 629; ha vinto la Toscana con 654 punti sulla Puglia (638). Per la Lombardia c’è stata la soddisfazione del secondo posto sul podio nella classifica maschile.

Atletica leggera: Bado brilla nella mezzamaratona a Pisa

Aurora Bado

Nei campionati italiani di mezzamaratona a Pisa, sul terzo gradino del podio assoluto è salita Aurora Bado (Freezone), altra promessa dell’atletica italiana, che in 1h12’03’’ ha demolito di oltre quattro minuti il personale, per conquistare pure l’argento Under 23. Aurora Bado, classe 2002, è figlia d’arte: buon sangue non mente perché la mamma è Ornella Ferrara di Binzago, bronzo mondiale di maratona a Goteborg nel 1995.