Atletica: Laura Pellicoro si aggiudica il Cross Challenge by Est di Milano davanti a Reina

Brilla a Milano il talento di Laura Pellicoro. L’atleta di Besana Brianza (nata il 24 dicembre 2000 e in Italia corre con la maglia della Bracco Milano) che da due anni studia nella University of Portland in Oregon, a inizio mese era tornata in Italia dopo aver conquistato risultati importanti nelle campestri disputate negli Stati Uniti (Circuito Ncaa), con la speranza di essere selezionata nella squadra azzurra Under 23 che domenica 11 dicembre doveva gareggiare nei Campionati Europei di cross a Venaria di Torino. Un sogno che non si è realizzato.

Laura Pellicoro: la gara vinta a Milano

Ma Laura Pellicoro non si è demoralizzata, anzi ha intensificato i ritmi della preparazione per dimostrare che la sua attitudine ad affrontare le impegnative campestre era notevolmente migliorata partecipando a manifestazioni di spessore organizzate negli Stati Uniti e lo ha dimostrato con i fatti.

L’occasione è giunta dalla “Milano Cross Challenge by Est”, corsa campestre internazionale promossa da Top Training sul percorso sabbioso e con tratti in erba di cinque chilometri ricavato all’interno dell’ippodromo Snai a Milano San Siro. Nella gara femminile ha dato vita ad un appassionato confronto con Nicole Reina (Cus Pro Patria Milano), la migliore delle atlete azzurre senior ai recenti Europei e nell’ultimo giro, a quasi cinquecento metri dal traguardo, ha messo a segno lo spunto decisivo staccando un’avversaria di grande valore tecnico come la Reina che per prima aveva cercato la fuga vincente.

Cross Challenge by Est: Pellicoro, Reina e Palmiero

Sul terzo gradino del podio milanese è salita Elisa Palmiero (Cs.Esercito) che ha preceduto di nove secondi l’ungherese Greta Varna (vice campionessa europea Under 20 in carica sui 3000m siepi).

In campo maschile nella prova vinta dal britannico Alex George con leggere vantaggio su Samuel Medolago (Valle Brembana) da segnalare il 23mo posto di Carlo Bedin (Team A Lombardia di Brugherio), il 42mo di Martino Galvani e il 48mo di Michele Galvani entrambi della Daini di Carate Brianza.