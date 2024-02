Atletica: i risultati del Cross per Tutti a Cinisello, l’ultima tappa a Brugherio

Quinta tappa a Cinisello Balsamo per il Cross per Tutti in una mattinata quasi primaverile che ha permesso agli atleti di correre sul percorso asciutto del Parco del Grugnotorto. Ne hanno approfittato i “pistaioli” puri Luca Andreis (Euroatletica 2002) e Camilla Galimberti (Bracco Atletica) per nei rispettivi settori, poi l’allievo Riccardo Ambrosio (Atl. Gavirate) tra gli under 20 e Gennaro Piermatteo (Daini Carate) che supera tutti nella sfida dei master over 50.

Atletica: Cross per Tutti a Cinisello, gara Élite uomini

Gara Élite uomini (6 km). Nel finale fa valere il suo spunto Luca Andreis (Euroatletica 2002), categoria Promesse, a suo agio sul percorso veloce, lui già argento sulle siepi da juniores ai Campionati Italiani. Alle sue spalle finisce Marco Zanzottera (Parco Alpi Apuane), terzo è Matteo Burrini (CUS Insubria Varese), senior, quarto è Thomas Previtali (Atl. Vedano).

Atletica: Cross per Tutti a Cinisello, gara Femminile

Gara Femminile (4 km). Camilla Galimberti (Bracco Atletica), già campionessa italiana juniores dei 1500, vice davanti a Iolanda Donzuso (Milano Atletica); terza è Sara Gandolfi (Pro Sesto); quarta Laura Ceddia (Atl.Vedano).

Atletica: Cross per Tutti a Cinisello, gara Under 20

Gara Under 20 (4 km). Vittoria dell’allievo Riccardo Ambrosio (Atl.Gavirate) davanti allo junior Davide Delaini (Euroatletica 2002), terzo è Stefano Perardi (Battaglio CUS Torino), quarto Edoardo Grassi (Team-A Lombardia-Brugherio).

Atletica: Cross per Tutti a Cinisello, Gara Master over 50

Gara Master over 50 (6 km). Gennaro Piermatteo (Daini Carate – M55) vince mettendo dietro nel finale un pimpante e più giovane Massimo Figaroli (CBA Cinisello – M50) e Francesco Noviello (Azzurra Garbagnate).

Atletica: Cross per Tutti a Cinisello, gare giovanili Cadetti e Ragazzi

Gare giovanili. Nei Cadetti allungo vincente di Davide Vaccari (Atl.Punto It) su Simone Chiuchiù (5 Cerchi Seregno) e Riccardo Villa (Euroatletica 2002). Anche tra le Cadette va a segno l’allungo finale di Caterina Meani (Athl. Villasanta) che si lascia alle spalle Chiara Terrani (Atl.Desio) e Nicole Aguti (Azzurra Garbagnate).

Nella categoria Ragazzi (nati 2011) allunga la scia di imbattibilità Edoardo Tricarico (Atl.Meneghina), questa volta davanti a Pietro Porro (Triangolo Lariano) ed Eyob Pititto (Geas Atletica); al femminile arriva invece la prima sconfitta di Silvia Gottardi (Euroatletica 2002) superata dall’allungo finale di Sara Mottadelli (Pol. Besanese), terza è Adele Bella (Athl. Villasanta). Per l’anno di nascita 2012 vittoria di Cristian Tarantola (CUS Pavia) davanti a Giacomo Verzillo (Aspes) e Matteo Mastropasqua (5 Cerchi Seregno); tra le Ragazze festeggia Giulia Dipace (PBM Bovisio) davanti a Ines Vogogna (Forti e Liberi Monza) e Alessia Privitera (Rho Triathlon Club).

Atletica: Cross per Tutti, sesta e ultima tappa il 3 marzo a Parco Increa

Ora il circuito si ferma per una settimana. Sesta e ultima tappa in programma domenica 3 marzo 2024 nel Parco Increa di Brugherio.