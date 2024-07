Atletica, i brianzoli agli Italiani Allievi: Fumagalli e Vidal da urlo

Il futuro dell’Atletica brianzola in passerella a Molfetta nei Campionati italiani allievi/e. Innanzitutto non ha tradito le attese il talentuoso Riccardo Fumagalli (Daini Carate Brianza) nei 400 metri. Il capofila stagionale del giro di pista ha ribadito la sua leadership e vincendo la finale ha stabilito il suo primato personale in 47.68 lasciandosi alle spalle Daniele Salemi (Siracusa) in 48.04 e Riccardo Miglino (Pro Sesto) in 48.70.

Bene nella finale femminile Alice Caglio (Vis Nova Giussano) ottava in 56.54.

Atletica Daini Riccardo Fumagalli-Molfetta-2024

Atletica, i brianzoli agli Italiani Allievi: i salti

Nel settore dei salti detto di Gabriele Balbo (Atletica Monza) che si è posizionato al 13° posto sia nel lungo con 6.56 che nel triplo con 13.36 stampando però nuovi primati personali, nel triplo Tommaso Chinello (Team-A Lombardia Brugherio) al primo anno di categoria si è inserito al quarto posto con un salto di 14.22 migliorando di ben 42 cm il PB stampato lo scorso 22 giugno nella riunione di Chiuro.

Importante piazzamento anche quello ottenuto da Tommaso Gobbi (Atl.Albiate) inseritosi al 13° posto con la misura di 13,64 ma soprattutto migliorando di sei centimetri il primato personale stabilito il 31 maggio a Busto Arsizio. Nella gara femminile del triplo ha chiuso all’11° posto con 11.50 Giulia Elisa Sironi (Atl.Monza).

Terzo posto nel salto con l’asta per Federico Sironi (Atl.Monza) che si è portato a casa il bronzo superando l’asticella posta a quota a quota 4.30. Nell’alto Filippo Bianchini (Atl.Monza) con 1,94 ha chiuso al settimo posto.

Atletica, i brianzoli agli Italiani Allievi: la marcia e la pista

Nella marcia sui 5 km grande prova di Nicolò Vidal (Pbm Bovisio Masciago): l’allievo di Ilaria Lanzani dopo il bronzo ad Ancona nei Campionati italiani indoor ha vinto la medaglia d’argento a Molfetta con una prestazione di assoluto valore stabilendo altresì il suo PB in 21:16.65 superato solo da Alessio Coppola (Trieste) in 20:54.01. Appena fuori dal podio Benedetta Falasconi (Team A Lombardia) quarta in 24:45.17.

Infine nella velocità con barriere Elena Grasso (Atl.Monza), alla prime esperienze sui 100hs, pur finendo al 19° posto, ha stampato a 14.94 il suo nuovo personale.