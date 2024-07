Atletica e nuoto: asd Silvia Tremolada tra le squadre migliori d’Italia

Un’impresa «straordinaria» quella compiuta dagli atleti con disabilità dell’asd Silvia Tremolada che nel weekend del 6 e del 7 luglio hanno partecipato ai campionati italiani Fisdir di atletica leggera ad Ancona: «Arrivare a un soffio dal podio è stato strepitoso», commenta il preparatore atletico Riccardo Calarco.

Asd Silvia Tremolada tra le squadre migliori d’Italia, quarta agli Italiani di atletica leggera

A livello nazionale la squadra monzese è arrivata quarta: nel 2022 e nel 2023 si era classificata nona. «A livello regionale invece siamo arrivati secondi, a pochi punti dalla Polisportiva Valcamonica che ha raggiunto il terzo gradino del podio».

Associazione Silvia Tremolada

Dieci gli atleti monzesi e brianzoli in gara e importanti i risultati raggiunti da ognuno di loro, che nella maggior parte dei casi hanno confermato o migliorato le prestazioni personali. In particolare: Riccardo Colombo è stato proclamato campione italiano di lancio del peso, Gabriel Maffo Kamegni medaglia di bronzo nel lancio del vortex e Francesco Salerno e Gain Yannick René si sono posizionati tra i migliori dieci in Italia nei 150 metri. Hanno gareggiato anche Alyssa De Ross, Davide Mosconi, Morgan Porro, Luca Galvanone, Matteo Cattaneo Citterio e la capitana Chiara Giussani.

Asd Silvia Tremolada tra le squadre migliori d’Italia, settima agli Italiani di nuoto

Ottimi risultati anche quelli conquistati dai nuotatori della Tremolada, impegnati nello stesso weekend nei Campionati italiani assoluti Finp a Brescia: si sono posizionati settimi (67 le squadre partecipanti) a livello nazionale e terzi per quanto riguarda il settore giovanile. Argento a Lisa Santonocito nei 50 dorso e bronzo a Giulia Riva nei 100 rana e argento negli esordienti per Karim Ronzoni.

«I nostri atleti sono felicissimi, e noi con loro: sono migliorati tanto e ne siamo orgogliosi», aggiunge Calarco. A fare il tifo per i ragazzi ad Ancora, oltre allo staff, agli educatori, ai volontari e ai familiari degli atleti, anche il presidente della Tremolada Silvio Vigoni.