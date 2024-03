Atletica: Citterio e Farina protagonisti agli Europei master indoor

Dopo sfide di altissimo livello, ai Campionati europei master indoor che si sono svolti a Torun (Polonia) due atleti brianzoli hanno fatto festa per aver vinto medaglie. Sono Paolo Citterio (Forti e Liberi Monza) che, come l’anno scorso, ha vinto l’argento nella gara sui 60 ostacoli categoria Master 45 e Mario Farina (Daini Carate B.za) quella di bronzo nella gara di cross, categoria M60, con la squadra azzurra completata da Marco Moracas (Team Acquadela Bologna) e Francesco Barletta (Euroatletica 2002 Paderno D.)

Atletica: Europei master indoor, chi è Paolo Citterio

Paolo Citterio, è nato il 29 agosto 1975, risiede con la famiglia a Verano Brianza dove svolge un’attività imprenditoriale nel settore delle comunicazioni. Nel suo personale palmarès spiccano i brillanti risultati conquistati in gare di livello nazionale e internazionale. Dopo 23 anni di tessera con la Daini di Carate Brianza nello scorso dicembre è entrato a far part dello staff di allenatori della società Forti e Liberi di Monza con il compito di sviluppare tecniche ed abilità individuali degli atleti.

Atletica: Europei master indoor, chi è Mario Farina

Mario Farina (classe 1963) è tesserato alla Daini di Carate, società presieduta da Stefano Pozzi, sin dal 1998. In gara con la maglia azzurra, nel 2023 Citterio ha vinto due medaglie d’argento nella Cat. M45: una in marzo negli europei indoor a Torun sui 60 hs, l’altra in settembre agli europei su pista a Pescara nel salto in alto; Mario Farina (M60) invece negli europei di Pescara ha vinto l’argento con la squadra azzurra di cross.

Atletica: chi sono Sironi, Vidal e Casiraghi

Inoltre tre talentuosi atleti affiliati a società che svolgono la loro attività in Brianza sono stati chiamati ai raduni giovanili organizzati dalla Fidal. A quello organizzato a Formia è stata selezionata Giulia Elisa Sironi (Atletica Monza) specialista nei salti; a quello di Tirrenia, Nicolò Vidal (Pbm Bovisio M.) marciatore e Melissa Casiraghi (Atl.Team-A Lombardia di Brugherio) specializzata nei lanci.