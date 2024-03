Atletica: Caiani è d’oro nell’eptathlon a Padova

Ultimo appuntamento tricolore indoor della stagione e in Brianza si è festeggiato per l’alloro tricolore conquistato a Padova nei Campionati Italiani di prove multiple Juniores, Promesse e Allievi e per i piazzamenti ottenuti da atleti tesserati al Team-A Lombardia di Brugherio e all’Atletica Monza. Innanzitutto grande festa in casa Team-A Lombardia per la vittoria nell’eptathlon di Andrea Caiani che aggiunge ai titoli conquistati da Cadetto e Allievo anche quello della categoria Promesse. Per Caiani un percorso netto che lo ha visto già al comando dopo la prima giornata grazie a 7.20 nei 60, 7.05 nel lungo, 10.84 nel peso e 2.00 nell’alto; poi ha aggiunto altri risultati: 8.53 nei 60 hs, 4.20 nell’asta e 2:54.87 nei 1000 finali. Il punteggio totale è stato di 5219 punti, con i successi parziali nell’alto e nell’asta. Il ragazzo allenato da Tino Rossi è riuscito a prevalere su Lorenzo Mellano (Fossano) che ha raccolto 5169 punti. Nel pentathlon Allievi settimo posto per Emanuele Fiorucci (Atletica Monza) con 3229 punti.

Atletica: Caiani è d’oro e gli altri risultati

Nell’eptathlon Juniores Giorgio Lunghi (Team-A Lombardia) si è classificato all’ottavo posto con 4542 punti e Luca Pietro Versace (Atl.Monza) al 15mo con 4066 punti. Il titolo italiano è stato vinto da Tommaso Franzè (Atl.Par Canegrate) con 5266 punti, nuovo personale che va a migliorare quello realizzato il 10 dicembre 2023 a Aubiere. Nel pentathlon femminile, tra le juniores, manca il podio per soli 9 punti Lisa Maria Caramello, dell’Atletica Monza quarta con 3320 punti, primato personale, superata da Annalisa Pastore (Atl.Stronese). La Caramello lo scorso ottobre a Vicenza, con altre tre atlete del team monzese, si era classificata al quinto posto nel Campionato italiano a squadre prove multiple categoria allieve. A Padova, ottavo posto per Gaia Nour Marsegaglia (Team-A Lombardia) 3261 pt. Il tricolore è stato vinto con 3552 punti da Eleonora Favaretto (Treviso).