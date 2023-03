Asd Roller Macherio brilla ai campionati regionali: podio e titolo

L’Asd Roller Macherio, sezione artistico, brilla ai campionati regionali e conquista podio e titolo. Domenica 5 marzo è stata una giornata di successi per l’associazione sportiva di pattinaggio artistico di Macherio che si è presentata al meglio nella trasferta di Montichiari, in provincia di Brescia, per un appuntamento di tutto rispetto.

Asd Roller Macherio, stagione partita con il piede giusto

La nuova stagione agonistica inizia col piede giusto e permette alle atlete brianzole di ritagliarsi un momento speciale. I podi conquistati vedono protagoniste due formazioni. A Montichiari, cittadina che domenica 5 marzo ha ospitato le gare del Campionato regionale Fisr 2023 dei Gruppi Show, i due quartetti in gara dell’Asd Roller Macherio sono saliti sul podio. Nella categoria Cadetti la squadra Moondust (Tarantino, Mariani, Berta e Dell’Orto) con il brano “It’s Italy!” ha ottenuto il secondo posto, mentre ancora meglio ha fatto tra gli Junior la squadra Lovely (Besana, Baldo, Elli, e Marchesi) che con il brano “Regno Oscuro” si è laureata campionessa regionale 2023.

Asd Roller Macherio, focus sugli Italiani di Reggio Emilia

Ora l’attenzione si sposta sul Campionato Italiano 2023 di Reggio Emilia che vedrà in gare entrambi i quartetti accompagnati dall’allenatrice Glenda Recalcati che le ha seguite con passione e impegno in questo percorso. Due successi, quelli registrati a Montichiari, che attestano come l’Asd Roller Macherio, settore artistico, sia sempre più realtà sportiva di valore che consente alle sue atlete di raggiungere risultati ambiziosi e di assoluto livello, a livello regionale e non solo. Il mese di marzo regala sorrisi e successi a tinte forti.