La Paris World Cup 2025 del 13 e 14 settembre è alle porte e vedrà tra i protagonisti quattro ginnasti in maglia azzurra. A Parigi, infatti, salvo eventuali modifiche che verranno dettate dalle condizioni dei singoli atleti al termine dell’allenamento collegiale programmato dalla Federazione presso l’Accademia internazionale di Milano, voleranno Yumin Abbadini (atleta dal doppio tesseramento Pro Carate-Cs.Aeronautica Militare), Carlo Macchini di Fermo (Fiamme Oro) e due ginnasti che, pur non essendo tesserati a società lombarde presentano singolari legami con la Brianza come il riminese Thomas Grasso per aver difeso, alcuni anni fa, i colori della Pro Carate e Gabriele Targhetta tesserato alla Spes Mestre e nato a Monza il 17 marzo 2006. Nello staff tecnico che seguirà gli atleti a bordo pedana ci sarà Pamela Cauli della Sampietrina Seveso.

Artistica: Yumin Abbadini e la Brianza alla World Cup di Parigi, le specialità

Nella Coppa del Mondo di Parigi gli azzurri saranno impegnati nelle diverse specialità: Grasso a corpo libero e volteggio; Abbadini al cavallo con maniglie e alla sbarra; Targhetta al cavallo con maniglie; Macchini alla sbarra.

Artistica: Yumin Abbadini e la Brianza alla World Cup di Parigi, poi i Campionati Italiani assoluti

Alla vigilia di questa trasferta in Francia la Federginnastica ha riconfermato l’elenco degli atleti ammessi ai Campionati Italiani assoluti in programma a Quartu Sant’Elena dal 25 al 28 settembre. Nel settore maschile ci sono Yumin Abbadini (Pro Carate – Cs.Aeronautica Militare), Diego Vazzola e Riccardo Villa (entrambi Pro Carate) che gareggeranno nell’All-around quindi Pietro Mazzola (Sampietrina) negli esercizi al cavallo con maniglie e sbarra. Nel settore femminile è stata confermata la giovanissima Lara Clerici (GAL Lissone) che gareggerà solo al corpo libero. L’esito del campionato italiano assoluto sarà fondamentale per la scelta della rosa nazionale in partenza per i Mondiali Individuali che si terranno a ottobre a Jakarta, in Indonesia.

A proposito di Campionati Mondiali quelli della categoria junior si svolgeranno a Manila nella Filippine dal 20 al 24 novembre e l’Italia sarà presente sia nel settore femminile che in quello maschile.