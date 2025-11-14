Nel fine settimana a Fermo si tengono i Campionati Nazionali Individuali Gold Junior e Senior 2025 e la Coppa Promesse. Alle gare sono presenti venti ginnasti tesserati a società della Brianza e iniziano nel primo pomeriggio di venerdì per concludersi domenica 16 novembre con le finali di specialità per atleti categoria Junior 2.

Artistica: i 20 brianzoli ai Nazionali Gold junior e senior, la formula

Quest’anno la formula di gara dei Campionati Nazionali Individuali Gold J/S ha previsto diverse fasi per le tre categorie (Junior 1 , Junior 2, Senior); due fasi Regionali (in scena dal 20 al 21 settembre la prima e dall’11 al 12 ottobre la seconda); quindi una fase a Zone Tecniche (25 e 26 ottobre) e una fase nazionale.

Ginnastica Sampietrina Somaschini Daniele gara internazionale a Tunisi Ginnastica Pro Lissone Vancheri Dennis 2025

A Fermo sono stati ammessi i migliori 18 ginnasti (sia per il concorso All around che per i singoli attrezzi), ossia i primi tre classificati per Zona Tecnica più il numero necessario per arrivare a 18, ricavati dalle classifiche unificate delle ZT. Alle finalissime di Fermo avranno accesso i migliori 8 ginnasti su ogni attrezzo suddivisi per categorie.

Artistica: Nazionali Gold junior e senior e Coppa Promesse, i ginnasti impegnati

La Coppa Promesse, invece, ha previsto una sola fase nazionale, e l’ammissione è stata riservata ai primi 15 ginnasti Allievi Cat.5 e Allievi Cat.6 classificati nella Finale Nazionale del Campionato Individuale Gold Allievi. A Fermo sono presenti Edoardo Casati (Pro Carate) e Andrea Pellecchia (Sampietrina) entrambi categoria A6.

L’elenco dei ginnasti che gareggeranno nel nazionale comprende sei ginnasti della Sampietrina: Ludovico Frigerio, Nicolò Alfieri nella cat.Junior 1, Lorenzo Lazzari, Daniele Somaschini (ginnasta accreditato di importanti risultati in gare internazionali) nella Cat.J2 ed i senior Giacomo Arena e Tommaso Bulla. Quindi 5 ginnasti della Casati Arcore: Gabriele Penati e Federico Trionfo Fineo (J1), Isacco Miotti (J 2) e i senior Paolo Mollichelli, Daniele Perego; cinque anche della Pro Carate: Davide Scalvini (J1), Matteo Fortuna, Simone Ratti, Diego Vazzola, Marco Villa (tutti senior) e quattro della Pro Lissone nella categoria J2: Daniele Casartelli, Francesco Manganaro, Alberto Nobili e Dennis Vancheri.