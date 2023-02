Arcore e Concorezzo, in piscina c’è “Movement” per imparare a volersi bene

«“Movement” nasce per promuovere il movimento come strumento di salute e lotta contro la sedentarietà con test in acqua e palestra»: cosi il responsabile delle piscine IN Sport di Arcore e Concorezzo Luca Possa, promuove l’iniziativa al via da venerdì 3 a domenica 5 marzo presso i centri natatori dei due paesi.

Arcore e Concorezzo, in piscina c’è “Movement”: migliorare la qualità della vita

L’obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita sia attraverso un percorso fatto di benessere motorio e divertimento, attivando le relazioni tra le persone che vi partecipano. Diverse le iniziative per l’evento, tutte gratuite alle quali è possibile accedere senza certificato medico e differenziate in base al livello di ciascuno.

In piscina c’è “Movement”: eventi a Concorezzo

A Concorezzo dalle ore 9 di venerdì, personale qualificato IN LAB, offrirà la valutazione dello stato fisico con l’ausilio di fisioterapista (ore 9-12) e osteopata (ore 14-18,30). Dalle 11 alle 14 e dalle 19,15 fino alle 22,30 sarà offerta la possibilità di effettuare un test in acqua per valutare le proprie capacità natatorie mentre domenica sono previste prove fitness alle ore 16,15 (Zumba) e alle ore 17 (acquamovement).

In piscina c’è “Movement”: eventi ad Arcore

Nutrito anche il programma proposto nell’impianto di via San Martino ad Arcore. Oltre a lezioni di corsa (sabato dalle 9,15) con a seguire una camminata fino alla villa Borromeo, dalle 15 sarà possibile svolgere una prova sia dentro sia fuori dall’acqua, attraverso la quale fitoterapisti e tecnici sportivi valuteranno la forma fisica. A chiudere domenica, spazio alla corsa con un allenamento esterno di tre chilometri (dalle 14) mentre all’interno sono in programma prove di hydrobike e nuoto. Sia in acqua sia palestra, tutti i partecipanti saranno seguiti da personale specializzato per una valutazione attuale del proprio corpo, ricevendo consigli per migliorare il benessere fisico.

Arcore e Concorezzo, in piscina c’è “Movement”: come iscriversi

Sarà infine possibile provare scarpe da corsa venerdì dalle 12 fino a sera e sabato dalle 9,30. Le iscrizioni si ricevono presso le piscine di Arcore e Concorezzo oppure sul sito: www.insportsrl.it/arcore/movement-marzo-2023/.