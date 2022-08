Arcieri brianzoli in evidenza nel prestigioso trofeo “Frecce d’argento” a Voghera

Arcieri brianzoli da protagonisti anche in gare impegnative, come è accaduto nelle due fasi nazionali del trofeo “Frecce d’argento”, organizzate nel campo outdoor dell’Asd Arcieri Voghera. Una citazione di merito innanzitutto spetta a Tanya Giada Giaccheri (Aeronautica Militare-Bosco delle Querce Seveso), che nelle due impegnative prove a settantadue frecce disputate nella divisione arco olimpico, categoria Senior, ha tenuto botta a Vanessa Landi (altra atleta tesserata dell’Aeronautica Militare), tornando in sede con medaglie d’argento al collo.

Trofeo “Frecce d’argento”: bene lo Junior Alessio Mangerini



Prestazione di elevato tasso tecnico anche per Alessio Mangerini (Compagnia Arcieri del Sole Solaro), che nella fase 1 della divisione arco olimpico, categoria Junior, ha totalizzato 632 punti, 15 in meno rispetto a Federico Novati (La Sorgente Lurate Caccivio), atleta accreditato di importanti risultati, anche in prove internazionali.

Trofeo “Frecce d’argento”: in spolvero la Polisportiva Besanese



Nell’arco nudo, categoria Master, Simona Biella (Polisportiva Bellusco, sezione tiro con l’arco) ha festeggiato la conquista del primo posto. L’ha imitata nella fase 2 Maria Carla Corti (Polisportiva Besanese, sezione tiro con l’arco), oro nell’olimpico categoria Master, mentre nell’analoga sezione maschile Simone Canzi (Arco Monza e Brianza) ha totalizzato 607 punti, 4 in meno rispetto al vincitore Andrea De Nardo (Arcieri Uras). Nell’arco nudo Senior, Cristian Trolese (Compagnia Arcieri del Sole Solaro) l’ha spuntata con uno scarto di 2 punti (575 a 573) su Andrea Nardo (Gruppo Arcieri Marengo). Nella fase 2, da evidenziare inoltre il secondo posto della Polisportiva Besanese, con la squadra maschile composta dagli arcieri Massimo Durante, Dario Catona e Pietro Pedoto.