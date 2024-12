Nel segno della continuità. L’avvocato Stefano Annoni è stato confermato presidente della sezione AIA Seregno nell’assemblea degli associati svoltasi nella sede sociale. Per Annoni si tratta del riconoscimento del suo impegno nonché deli ottimi risultati tecnici e associativi raggiunti negli ultimi anni.

Arbitri: Stefano Annoni confermato presidente Aia Seregno, il direttivo

Del Direttivo dell’AIA Seregno inoltre fanno parte Cristian Brasi, quale vicepresidente vicario e componente dell’Organo Tecnico sezionale; Simone Sozza, vicepresidente tecnico; Lorenzo Cadelo, segretario; Aldo Carera, cassiere; Simone Gatti ,designatore arbitri e componente dell’Organo Tecnico sezionale; Andrea Consonni, designatore arbitri; Nadia Colombo, designatore osservatori arbitrale, responsabile codice etico e componente dell’Organo Tecnico sezionale; Ilaria Migliaccio, referente per il Calcio a 5; Mariano De Martino, responsabile Corso Arbitri; i responsabili corso Arbitri, tutor e della comunicazione Marco Rastellino, Francesco Pio Foltran e Rossella Daidone; Veronica Martinelli, responsabile Assistente Arbitrali; quindi i responsabili del Polo atletico e dell’Attività ricreativa Matteo Pettinari e Massimiliano Licitra; Andrea Scarano, collaboratore segreteria e corso arbitri. Nell’organigramma della sezione sono inseriti il Presidente onorario Santino Aceti nonché i componenti l’Organo di Revisione sezionale con Genesio Cesana presidente; Carlo Gaviraghi e Luca D’Andrea quali componenti.

«Il numero degli associati alla nostra sezione è di 226 per cui siamo la quarta sezione lombarda dietro Bergamo, Milano e Brescia – spiega il presidente Annoni – Tra poco faremo l’esame a 16 nuovi candidati arbitri e nel mese di febbraio 2025 faremo un secondo corso aperto a tutti i ragazzi e le ragazze dai 14 anni in su con la possibilità del doppio tesseramento, ovvero di poter continuare ad essere tesserato come giocatore per una squadra FIGC e nel contempo fare l’arbitro. Al corso è possibile iscriversi accedendo al form presente sul nostro sito www.aiaseregno.it oppure mandando una mail a seregno@aia-figc.it”.

Ilaria Migliaccio al corso di perfezionamento tecnico svoltosi al Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa di Roma

Arbitri: Aia Seregno, Ilaria Migliaccio al corso di perfezionamento

I tesserati all’AIA Seregno partecipano sovente a corsi di qualificazione e di aggiornamento. A quello di perfezionamento tecnico per arbitri al primo anno nell’organico Can C svoltosi al Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa di Roma, era presente Ilaria Migliaccio.