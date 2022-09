Anche il Monza e la Serie A per la torta di compleanno di Berlusconi

“Chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince”. L’arringa di Silvio Berlusconi alla tavolata riunita a Villa San Martino ad Arcore per il compleanno numero 86 ha anticipato l’arrivo della torta: un dolce a quattro piani a rappresentare “le vite del presidente”. Alla base il calcio con il Monza e la scritta “Serie A” accanto al Milan. Poi la tv, l’editoria, l’edilizia, la politica.

Berlusconi, Galliani e la torta

Berlusconi ha festeggiato in famiglia (“le persone che amo”, ha commentato): la compagna Marta Fascina, i figli Marina, Piersilvio, Barbara, Eleonora, Luigi, i nipoti, il fratello Pierpaolo, Adriano Galliani, Gianni Letta, Fedele Confalonieri, Licia Ronzulli.

Ieri sera mi sono commosso al caldo abbraccio delle persone che amo. Grazie a loro e a tutti per gli auguri. pic.twitter.com/L6XXNgETF1 — Silvio Berlusconi (@berlusconi) September 30, 2022

Berlusconi: in giornata gli auguri via mongolfiera e aereo

In giornata anche l’omaggio di Fascina con pioggia di cuori rossi da una mongolfiera in volo sul parco di via San Martino e una dedica d’amore in volo con un aereo.