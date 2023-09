Agrate Brianza: più di 750 atleti e 150 bambini all’Energy Run, ricavato in beneficenza

L’Energy Run di Agrate Brianza è stata un successo. La corsa non competitiva e benefica al parco Aldo Moro sabato 16 settembre ha visto la partecipazione di più di 750 atleti e 150 bambini. Fango e divertimento le parole d’ordine: agli atleti l’entusiasmo non manca mai e anche quest’anno non si sono fermati di fronte a nulla. Più di 20 gli ostacoli presenti sul percorso per adulti: balle di fieno, multirig, guadi, fossati di fango, muri da scavalcare e trasporti hanno messo alla prova anche gli atleti più esperti.

Agrate Brianza: al via Pietro Fox, 85 anni, e Cristian Bernareggi

Anche quest’anno, per garantire sicurezza soprattutto in prossimità degli ostacoli, le partenze si sono svolte a gruppi. Un caldo sole ha accolto in griglia di partenza gli atleti che hanno preso il via 8 alla volta, distanziati di un minuto dal gruppo precedente, garantendo così distanziamento e minore affollamento sugli ostacoli. Come ogni anno, immancabile la presenza tra i partecipanti dell’ex presidente di St Foundation Pietro Fox, 85 anni, e di Cristian Bernareggi, professore non vedente che da anni collabora con St Foundation, che anche questa volta con forza, determinazione ed entusiasmo sono riusciti a completare l’intero percorso.

Agrate Brianza: piaciuta anche la Energy Run Kids

Un vero successo anche per la Energy Run KIDS, che ha preso il via nel pomeriggio su un percorso ad ostacoli di quasi 2 km sviluppato ad hoc e ha visto la partecipazione di più di 150 bambini e ragazzi tra i 5 e i 17 anni. Anche per i più piccoli sono state organizzate partenze in batterie da 10, con la possibilità di essere accompagnati da un genitore.

Agrate Brianza: ricavato per i progetti di ST Foundation

Cornice della corsa la grande festa del Cral St, con gonfiabili, attività per bambini e street food, che ha visto la presenza di moltissimi dipendenti St. Il ricavato della corsa è stato devoluto in beneficenza per sostenere i progetti di ST Foundation, associazione che da anni si occupa di sviluppare, coordinare e promuovere progetti che hanno come obiettivo quello di utilizzare le scienze moderne e le tecnologie per favorire il progresso umano e lo sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo, oltre a contribuire a ridurre il divario digitale in Italia e nel mondo.

«L’edizione 2023 della Energy Run è stata un successo che ha convolto tantissime persone e ci permette ancora una volta di dare continuità ai tanti progetti di ST Foundation. Un grande grazie ai numerosi sponsor e partner che con il loro contributo hanno scelto di supportarci – ha affermato Enrico Riva referente di St Fondation – Un doveroso ringraziamento anche ai volontari di AVPS Vimercate, ai Militari dell’Ordine di Malta, ai volontari della Protezione Civile e della Associazione Nazionale Carabinieri che anche in questa edizione, con la loro presenza attenta e costante, ci hanno garantito un evento sicuro per tutti gli atleti partecipanti e le altre persone presenti nel parco».