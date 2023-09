Aci Racing Weekend all’autodromo di Monza: i risultati

All’Autodromo di Monza sabato primo giorno di gare organizzate nel secondo Aci Racing Weekend brianzolo. Dopo la pausa estiva, in un venerdì iniziato sotto una leggera pioggia mattutina, sono tornate in pista il Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, l’Euro 4 Championship (Formula 4), la Formula Regional, il TCR Italy, il Campionato Italiano Sport Prototipi e la Porsche Carrera Cup Italia.

Aci Racing Weekend all’autodromo di Monza: Gran Turismo Endurance e GT

Sotto ad un cocente sole settembrino, a seguito delle qualificazioni del mattino, nella giornata di sabato, tutte le categorie ad eccezione del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, hanno disputato ciascuna la prima gara del round monzese, mentre il Campionato GT ha terminato le proprie prove ufficiali di qualificazione verso sera, giusto poco prima che un forte scroscio di pioggia si abbattesse sull’Autodromo.

Aci Racing Weekend all’autodromo di Monza: sfide frizzanti e buon pubblico

A scottare in pista nel pomeriggio, tuttavia, non è stato solamente l’asfalto: la giornata di gare è stata caratterizzata da sfide frizzanti, scintille e botti che hanno assicurato lo spettacolo ai numerosi visitatori accorsi per l’evento. Anche se magari meno conosciuto rispetto ad altri eventi organizzati in autodromo, il weekend Aci ha infatti registrato un’affluenza di visitatori notevole. Con ingresso all’autodromo a piedi che resterà gratuito anche nella giornata di domenica (15 euro con macchina, 5 euro moto), e libero accesso al paddock, sono stati in molti i monzesi e limitrofi ad accorrere alla pista per passare un soleggiato sabato all’insegna dei motori.

Aci Racing Weekend all’autodromo di Monza: TCR

A vincere la prima gara di giornata, quella del TCR, è stato il pilota argentino Franco Girolami a bordo dell’Audi RS3 LMS. Partito dalla terza posizione, il portacolori di Aikoa Racing eleader del campionato, ha conquistato la vittoria grazie ad una bellissima partenza e all’ingresso di una Safety Car. È stata proprio la macchina del passo a farla da padrone in una giornata dove i botti sono stati all’ordine del giorno.

Aci Racing Weekend all’autodromo di Monza: Sport Prototipi, Freca e Carrera Cup

Tra i più spettacolari vi sono stati gli incidenti e i testa coda del Campionato Italiano Sport Prototipi, la cui gara è stata vinta da Alister Yoong di Luxury Car Racing. Vittoria del talento italiano di AKM Motorsport, Andrea Kimi Antonelli, invece in FRECA, in una Gara 1 anch’essa particolarmente ricca di Safety Car. Il pilota bolognese, leader della classifica europea allunga ancora su Stenshorne in classifica, nel terzultimo round della stagione eultimo previsto in Italia. A distanza di diverse ore dal termine della gara, invece, ancora non si sa chi abbia vinto ufficialmente la prima gara del Carrera Cup Italia, ultima del pomeriggio: una gara difficile nel corso della quale si è corso un unico giro pulito senza avere il passo dettato dalla Safety Car.