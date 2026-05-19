Sarà l’Universal Solaro a disputare il secondo turno dei playoff del campionato di Promozione, come vincitrice del tabellone del girone C. Dopo la sospensione della finale sul campo di Cesate contro l’Sc United, decisa sabato 16 maggio dall’arbitro Nello Malizia di Varese, con i solaresi avanti 4-2 al 16’ della ripresa ed i padroni di casa ridotti in sette, il giudice sportivo martedì 19 maggio ha infatti reso note le sue deliberazioni. La principale è la sconfitta inflitta all’Sc United, responsabile di quella che è stata ritenuta un’aggressione collettiva nei confronti del fischietto varesino, circostanza peraltro confermata dal commissario di campo, a seguito delle espulsioni in rapida successione di Andrea Carnelli, Jordan Pedrocchi e Marco Confalonieri, seguite alle precedenti di Rocco Romano e del tecnico Massimiliano Villa. Pesante anche il conto delle sanzioni disciplinari: quattro gare di stop per il dirigente Omar Barbiero, otto per l’allenatore Massimiliano Villa, dieci per il giocatore Marco Confalonieri, sei per il suo compagno Jordan Pedrocchi, due per l’altro atleta Federico Gebbia, che pure era in panchina, ed una a testa per Andrea Carnelli e Rocco Romano. L’Sc United dovrà inoltre pagare 600 euro di multa per il comportamento dei propri tifosi. Gli atti sono stati infine trasmessi alla procura federale, per l’accertamento di possibili ulteriori responsabilità.

Calcio: il programma del primo turno della seconda fase

L’Universal Solaro debutterà nella seconda fase dei playoff sabato 23 maggio, alle 15.30, ospitando il Cividate Pontoglio. Del girone 1 fa parte anche l’Olginatese. La Speranza Agrate, inserita nel girone 2, esordirà invece in contemporanea a Garlasco, con il Lodrino a fare da terzo incomodo.