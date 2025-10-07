Il match tra Seregno Fbc ed Assago, in programma domenica 12 ottobre, alle 15.30, allo stadio Ferruccio di Seregno, avrà come corollario la prima edizione della festa della solidarietà, promossa dalla società azzurra e dalla Casa della Carità. L’iniziativa, con inizio alle 14.30, conterà come suo perno sulla presenza di un gazebo, finalizzato alla raccolta di beni di prima necessità, che poi saranno destinati appunto alla Casa della Carità, a beneficio delle sue attività di assistenza e di cura. Tutti sono invitati a contribuire con una donazione: tra i prodotti di cui vi è una maggiore necessità, figurano shampoo, schiuma da barba, rasoi usa e getta, assorbenti, dentifricio, spazzolini, caffè, alimenti senza glutine ed alimenti senza lattosio.

Festa della solidarietà: i pareri di Molinari e Capelli

Alcune volontarie della mensa solidale della Casa della Carità

«La comunità pastorale San Giovanni Paolo II -commenta monsignor Bruno Molinari, amministratore delle parrocchie locali- sostiene con gioia la collaborazione tra il Seregno Fbc e la Casa della Carità nel dar vita alla prima edizione della festa della solidarietà, segno innovativo e concreto di come il calcio possa aggregare in aiuto ai più fragili». Soddisfatta anche Laura Capelli, assessore alle Politiche sociali, secondo la quale, con questa iniziativa, «lo stadio Ferruccio apre all’inclusione ed alla solidarietà. Una partita di calcio diventa sostegno, sensibilizzazione, aggregazione, solidarietà. La Casa della Carità e le associazioni che seguono ragazzi con disabilità saranno gli ospiti d’onore: a loro sarà offerto un pomeriggio di sport e bellezza. Un segno davvero importante di comunità».