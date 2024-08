Seregno, gli Over 65 festeggiano a pranzo alla scuola primaria Moro l’appuntamento con il Ferragosto

Un clima di allegria ha caratterizzato giovedì 15 agosto il tradizionale pranzo di Ferragosto promosso a Seregno dall’amministrazione comunale. Negli spazi della scuola primaria Moro di viale Tiziano, che ha ospitato l’iniziativa, a partecipazione gratuita, si sono ritrovati più di centocinquanta Over 65 residenti in città, che hanno così potuto godere di un’opportunità di aggregazione molto apprezzata, nella giornata simbolo del periodo delle vacanze estive. «Grazie a Seregno Soccorso, alla protezione civile, ad Auto Amica ed a tutti i rappresentanti dell’amministrazione comunale, presenti per servire ai tavoli» ha commentato sui suoi canali social il sindaco Alberto Rossi. A portare il suo saluto agli intervenuti, è arrivato anche il prevosto monsignor Bruno Molinari.

Ferragosto: in trenta presenti al pranzo alla Casa della Carità

I volontari in azione in cucina

Praticamente in contemporanea, la sede della Casa della Carità di via Alfieri ha aperto le porte ad una trentina di persone in difficoltà, che hanno così avuto l’opportunità di festeggiare a pranzo il Ferragosto. L’iniziativa, un simbolo dell’attenzione a chi vive una situazione di disagio da parte della realtà caritativa voluta dalla comunità pastorale San Giovanni Paolo II e diretta da Gabriele Moretto, è stata possibile grazie al consueto e generoso apporto dei volontari.