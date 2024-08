Lissone, Croce Verde: bambini a scuola di primo soccorso con i peluche

Gioco e formazione possono essere un tutt’uno. Lo hanno sperimentato i volontari della Croce Verde di Lissone, Erika Valle e Massimo Cesana, incontrando 120 bambini che stanno frequentando il centro estivo della scuola dell’infanzia Cagnola. I piccoli hanno imparato curando il proprio peluche grazie agli insegnamenti, divertenti, del soccorritore, la persona che per prima interviene in caso di emergenza. Attraverso il gioco i bambini hanno preso confidenza con la figura del soccorritore e con i suoi strumenti. Ogni bambino ha portato un proprio peluche che “accusava un malessere”, dalla febbre, al mal di pancia, oppure la semplice sbucciatura, Erika e Massimo hanno indicato, a ciascuno di loro, come intervenire in modo da medicare e curare il proprio amico. Dai peluche ai bambini è stato un salto automatico, gli stessi piccoli si sono trasformati in malati e soccorritori.

Lissone, Croce Verde: ai più grandi lezioni di disostruzione pediatrica

Ai più grandi inoltre è stato spiegato come riconoscere ed intervenire in caso di ostruzione delle vie respiratorie. Per tutti non poteva mancare la chiamata al 112: come e quando deve essere effettuata. Per spiegare questo importantissimo strumento è stato usato il grande telefono delle emergenze della Croce Verde. Tutti i bambini non solo sono stati bravissimi ma entusiasti di scoprire e conoscere i corretti comportamenti da mettere in atto in caso di emergenza e le persone che devono essere contattate. Una giornata che nessuno dimenticherà, di certo anche per i volontari della Verde è stata un’esperienza diversa e sempre molto emozionante.