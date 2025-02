“Cimitero di pneumatici” a Monza, la Polizia locale denuncia un 32enne

Un “cimitero degli pneumatici” tra gli alberi di un campo privato nel quartiere Cederna di Monza: decine, sono stati trovati nella mattinata del 4 febbraio dagli agenti motociclisti della Polizia locale – una pattuglia del Nucleo Intervento Rapido Motociclisti della Polizia Locale – insieme ai volontari delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) che da quest’ anno sono alle dirette dipendenze del Settore Polizia Locale, Protezione Civile del Comune di Monza.

Il tempestivo intervento ha consentito di individuare il presunto responsabile dell’abbandono illegale, nel quartiere Cederna. Si tratta di un uomo classe 1993, rumeno, già noto alle forze dell’ordine e colpito da un ordine di allontanamento dal territorio nazionale.

Monza, il “cimitero di pneumatici” a Cederna: l’intervento della Polizia locale e della Gev

La pattuglia della Polizia Locale è arrivata sul posto su segnalazione dei volontari delle GEV e ha identificato il 32enne che è stato condotto al comando vi via Marsala dove gli è stato notificato un nuovo ordine di allontanamento del questore al quale dovrà ottemperare entro 10 giorni. Inoltre. è stato denunciato per il reato di abbandono di rifiuti speciali.

In corso ulteriori accertamenti per individuare eventuali complici e responsabilità e per la bonifica del terreno.