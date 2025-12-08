Monza-Sudtirol 1-1, le pagelle: Maric d’autore, Carboni e Delli Carri muri, manca la scintilla finale

MONZA-SUDTIROL 1-1 (1-0)

Marcatori: pt 32’ Maric, st 31’ Odogwu

MONZA (3-4-2-1) Thiam 6.5; Izzo 5.5, Delli Carri 6.5, Carboni 7; Ciurria 5 (42’ st Galazzi ng), Pessina 6, Obiang 6, Azzi 6; Maric 7 (23’ st Colombo 6), Keita 5.5 (23’ st Petagna 6.5); Mota Carvalho 6 (35’ st Alvarez ng). A disp.: Pizzignacco, Strajnar, Brorsson, Lucchesi, Sardo, Bakoune. All.: Bianco 6

SUDTIROL (3-5-2) Adamonis 6; El Kaouakibi 6.5 (35’ st F.Davi ng), Kofler 6, Veseli 5.5; Molina 5.5, Martini 6 (21’ st Tait 6), Tronchin 5.5 (42’ st Masiello ng), Casiraghi 6.5 (35’ st Pietrangeli ng), Zedadka 6; Pecorino 5.5 (21’ st Odogwu 6.5), Merkaj 6.5. A disp.: Poluzzi, Bordon, Mancini, Mallamo, Italeng, Coulibaly, S.Davi. All.: Castori 6.5

Thiam 6.5 Eccezionale quando serve. Bianco gli chiede di stare alto, di uscire dai pali e di giocare con i piedi, ma tutto questo lo fa senza dimenticarsi che la prima caratteristica di un buon portiere sono le parate. Come ad esempio quella che salva il risultato sulle testata di Merkaj sullo 0-0. Incolpevole e impotente sul caos che porta al pareggio.

Izzo 5.5 Perde qualche pallone di troppo in impostazione e soffre la corsa del Sudtirol.

Delli Carri 6.5 Puntuale nelle chiusure, difficilmente permette all’uomo diretto di girarsi e puntare la porta. Tirato dentro nella fagiolata finale, ma che colpa ne ha.

Carboni 7 Potente e rapido, dalle sue parti non si passa. Ci aggiunge una costante proiezione offensiva ad accendere i colori della sua prestazione.

Ciurria 5 Posizionale, pur di non lasciare spazio spinge meno di quanto potrebbe e dovrebbe. (42’ st Galazzi ng)

Pessina 6 La fisicità degli ospiti lo disturba e lo costringe ad una partita sporca che interpreta con enorme movimento senza però trovare spazi buoni per incidere.

Obiang 6 Gioca da schermo e agevola lo scarico ai compagni per produrre un possesso tranquillo.

Azzi 6 Cerca spesso l’affondo a tutta velocità, ma manca la rifinitura.

Maric 7 Scelto come trequartista di destra, interpreta il ruolo a suo modo, correndo parecchio e gestendo i possessi. Poi ci mette l’acrobazia per il vantaggio e questo fa tutta la differenza del Mondo. (24’ st Colombo 6 Se c’è da lottare, è sempre il primo chiamato in causa)

Keita 5.5 Applicatissimo in fase difensiva, non si sottrae alla lotta, anche perché con il Sudtirol non puoi fare diversamente. Non lucidissimo nella cura del pallone e alla fine non incide. (24’ st Petagna 6.5 Chi lo conosce bene dice che sta ritrovando la forma ed in effetti ci sono almeno un paio di allunghi vecchio stile a testimoniarne l’impegno. Sbatte solo sul palo)

Mota Carvalho 6 Fa a sportellate per tutta la partita, le tiene quasi tutte e costringe gli avversari a parecchi falli. (35’ st Alvarez ng)

Bianco 6 Azzecca la mossa iniziale di confermare un mancino sul centrodestra e Maric ripaga con il gol. Riequilibra la squadra quando serve, sulla pressione degli avversari però i suoi si abbassano troppo e si espongono ad un gol di caos come quello di Odogwu.