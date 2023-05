La scuola Leonardo da Vinci si aggiudica il trofeo “Città di Seveso” di tiro con l’arco

Si chiude l’anno scolastico e, come da consuetudine con il quinto trofeo “Città di Seveso”, è giunto all’atto finale il progetto annuale varato, nel 2018, nelle secondarie di primo grado presenti nel territorio sevesino dall’Asd Arcieri Bosco delle Querce. Grazie alla fattiva collaborazione tra tecnici della società, docenti, autorità comunali e scolastiche anche nell’anno scolastico 2022/23 i ragazzi delle scuole Don Aurelio Giussani e Leonardo Da Vinci di Seveso hanno potuto partecipare a lezioni di tiro con l’arco completamente gratuite. Al termine, attraverso selezioni interne, sono stati scelti i tre migliori ragazzi e le tre migliori ragazze che si sono sfidati per portare nelle bacheche delle proprie scuole l’ambito trofeo.

Tiro con l’arco: vinte entrambe le sfide con la don Giussani

Durante la finalissima svoltasi venerdì 26 maggio, freccia dopo freccia, alla presenza del presidente della Fitarco Lombardia Gianluigi Alberti e dell’assessore allo Sport del Comune di Seveso Marco Mastrandrea, le squadre maschili e femminili della Leonardo da Vinci sono riuscite ad ottenere i punteggi migliori e, quindi, a vincere entrambe le sfide.

Tiro con l’arco: la soddisfazione dell’Asd Bosco delle Querce

Decisamente soddisfatti per l’ottima riuscita del progetto sono stati i ragazzi, gli insegnanti di educazione fisica nonché i dirigenti scolastici ed anche i tecnici della società Bosco delle Querce che, grazie alla stretta collaborazione con la giunta comunale, stanno lavorando per ampliare la loro offerta, «finalizzata -aggiunge Graziano Giaccheri– a coinvolgere il maggior numero possibile di persone, puntando sempre con più attenzione alle fasce giovanili. Il nostro obiettivo principale, infatti, è quello di collaborare alla crescita fisica e psicologica dei giovani. Il tiro con l’arco permette di sviluppare capacità mentali come la gestione dell’ansia, l’autostima e la concentrazione».