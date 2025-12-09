C’è la Brianza nella tabella delle strutture ospedaliere con livello molto alto per “Gravidanza e parto” nel Piano Nazionale Esiti (PNE) 2024 di Agenas, l’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

Sanità, rapporto Agenas: la Brianza e la Lombardia nella categoria “Gravidanza e parto”

Con “4 indicatori”, il massimo per la categoria, ci sono il presidio ospedaliero di Desio, quello di Vimercate e la Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori a Monza.

Per la Lombardia ci sono i milanesi Buzzi, Ca’ Granda Niguarda, San Paolo e Macedonio Melloni; poi il Valduce di Como, l’ospedale Fornaroli di Magenta, Bolognini di Seriate, la Fondazione Poliambulanza di Brescia, l’ospedale Del Ponte a Varese, l’ospedale di Circolo Manzoni a Lecco, l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Sanità, rapporto Agenas: la Lombardia tra le 15 eccellenze

Bolognini, Poliambulanza e Papa Giovanni sono anche nella classifica delle 15 eccellenze, con livello alto/molto alto in tutte le aree valutate, insieme all’ospedale Maggiore di Lodi e all’Istituto clinico Humanitas di Rozzano.

«Il nostro sistema sanitario – commenta il presidente della Lombardia, Attilio Fontana – si conferma un modello che unisce eccellenza clinica, innovazione tecnologica e capacità di offrire cure di alto livello in modo diffuso sul territorio. Un risultato, quello di oggi, che riconosce il lavoro straordinario dei professionisti e la visione che guida gli investimenti regionali. Continueremo a investire per migliorare ancora, perché il diritto alla salute è il cuore della nostra azione politica».