Street art per l’ospedale di Desio: l’alleanza tra Sonda e Real Meda per mamme e neonati

Inaugurato il progetto di riqualificazione artistica del pronto soccorso ostetrico e delle sale parto dell'ospedale di Desio affidato all'artista Cristian Sonda.
di
Ospedale di Desio Murales artista Sonda Ps ostetrico e sala parto foto di Gruppo
Ospedale di Desio Murales artista Sonda Ps ostetrico e sala parto foto di Gruppo

Murales colorati per rendere più accoglienti gli spazi dell’ospedale di Desio dedicati a mamme e neonati. È stato inaugurato il progetto di riqualificazione artistica del pronto soccorso ostetrico e delle sale parto del Pio XI affidato all’artista Cristian Sonda, promosso da Asst Brianza e finanziato economicamente dal Real Meda Calcio Femminile. Sonda ha già lasciato la sua firma di colore su molti muri della Brianza, privilegiando attraverso la street art i messaggi sui diritti civili, la pace, la società del futuro, l’infanzia.

Presenti insieme all’artista, il direttore generale dell’Asst, Carlo Alberto Tersalvi, Armando Pintucci, direttore SC Ostetricia e Ginecologia, Pamela Campisano presidente del Real Meda Calcio Femminile, il sindaco desiano Carlo Moscatelli, medici e sostenitori.

Ospedale di Desio Murales artista Sonda Ps ostetrico e sala parto
Ospedale di Desio Murales artista Sonda Ps ostetrico e sala parto

Street art per l’ospedale di Desio: i commenti

«Vita, arte e bellezza si fondono in questo originale progetto artistico che rende ancora più accoglienti e rassicuranti i luoghi della nascita – ha dichiarato Tersalvi – Ringraziamo l’artista Cristian Sonda, autore delle opere, e il Real Meda Calcio Femminile, che ha sposato e sostenuto economicamente l’iniziativa. Credo fermamente che si debba tornare a considerare i luoghi di cura come parte di un patrimonio comune e sono proprio i progetti come questo a sottolineare l’affetto che i nostri cittadini nutrono verso gli ospedali di Asst Brianza».

Si è trattato di un progetto di riqualificazione che si è sposato «perfettamente con il principio di integrazione e di senso di appartenenza, così come in ambito sportivo – ha sottolineato Pintucci Per la nostra Unità Operativa, offrire alle nostre mamme e alle loro famiglie luoghi confortevoli, associando immagini ed emozioni all’esperienza del parto, è fondamentale per creare quel contatto indelebile che fa sentire le nostre donne a casa, anche tra le mura ospedaliere. Da questo nascono i nostri principi e servizi volti a offrire sempre l’opportunità del travaglio in acqua, orientati alla salvaguardia della fisiologia, alla presa in carico ostetrica one to one e alla creazione di spazi di confronto e dialogo per garantire a ogni donna e a ogni coppia il proprio piano del parto su misura».

«Un’opera che parla di noi – ha commentato la società Real Medafamiglia, unione, diversità, forza e centralità della donna. Valori che ci rappresentano e che trovano un significato ancora più profondo in un luogo così simbolico. Un enorme grazie al dottor Pintucci, all’Ospedale di Desio e all’artista Cristian Sonda, che con la sua sensibilità e i suoi colori è riuscito a trasformare emozioni e valori in arte viva e condivisa».

Ospedale di Desio Murales artista Sonda sala parto
Ospedale di Desio Murales artista Sonda sala parto
Ospedale di Desio Murales artista Sonda sala parto
Ospedale di Desio Murales artista Sonda sala parto
