Ottobre, mese della prevenzione oncologica femminile e della sensibilizzazione delle donne verso controlli ed esami. Sul territorio di Ats Brianza, a cura dell’Asst, sono programmati la vaccinazione anti-papilloma virus umano e lo screening per il tumore alla mammella. Entrambi sono su prenotazione.

Ottobre rosa: vaccinazioni a Desio

Sabato 18 ottobre, dalle 8.30 alle 14, centro vaccinale del presidio ospedaliero di Desio (in via Mazzini) uomini e donne fino a 26 anni di età possobo accedere gratuitamente al vaccino anti Hpv e anche a quello antinfluenzale. È necessario prenotare online (clicca qua).

Ottobre rosa: screening a Carate Brianza

Lo screening per il tumore alla mammella è in programma sabato 25 ottobre 2025 all’ospedale di Carate Brianza (in via Leopardi): dalle 8 alle 20 è rivolto alle donne di età compresa tra i 45 e i 74 anni. Anche in questo caso è necessario prenotare (clicca qua).