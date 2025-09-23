Lissone, torna il “Nastro rosa” per la prevenzione del tumore al seno: a ottobre 400 visite gratuite

È tutto pronto a Lissone per la campagna di prevenzione del tumore al seno promossa dall’associazione Una vita in rosa in collaborazione con Lilt: doneranno 400 visite gratuite. La campagna “Nastro rosa” torna a Lissone nella sede dell’associazione a Santa Margherita dal 3 al 9 ottobre. Una campagna impegnativa ma molto importante, si tratta di un momento molto atteso dalla popolazione femminile della città che, in questi anni, ha saputo cogliere il messaggio che da sempre lancia Ivana Maconi, la presidente, insieme a tutte le sue volontarie “l’importanza della prevenzione quando si parla di tumori”.

Lissone, torna il “Nastro rosa” per la prevenzione del tumore al seno: evento senza prenotazione

«Teniamo molto a questa campagna e, grazie al sostegno di sponsor e sostenitori, quest’anno possiamo offrire – spiega la presidente – un numero importante di visite nel corso di una settimana. Tra loro per la prima volta c’è anche il consiglio di Regione Lombardia, oltre al patrocinio e contributo dell’amministrazione lissonese. Grazie alla disponibilità delle mie “donne” volontarie possiamo offrire un’intera settimana di visite, saranno loro ad accogliere e prendersi cura di tutte le donne che verranno».

La sede di via Domenico Savio sarà aperta, per la campagna, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 per le visite senologiche gratuite, non è possibile prenotare (per informazioni contattare 380 6974918).

Lissone, torna il “Nastro rosa” per la prevenzione del tumore al seno: a novembre torna la zumba

Mentre una campagna sta per partire molte altre sono in cantiere sempre per “fare rumore contro il cancro” e parlare di prevenzione, come la Zumba per la vita che sarà domenica 9 novembre in una location unica il palazzetto di via Conti. «Il fitness oltre a promuovere benessere personale offre occasioni di socialità, lo abbiamo visto in questi anni – conclude Ivana – che è stato un crescendo. L’evento Zumba richiama sempre tanti amici e, quest’anno, in questa nuova location per noi è una sfida, speriamo di richiamarne sempre più. Siamo molto felici, onorati ed entusiasti. Ogni evento che coinvolge la cittadinanza è, per noi, l’occasione di ricordare a tutti l’importanza della prevenzione». Anche per quest’evento il team di Una vita in rosa si augura di raggiungere e superare i quattrocento partecipanti, anche con il supporto degli zinner che da sempre intervengono, a titolo gratuito, a questa giornata. Sull’omonima pagina social dell’associazione tutti i dettagli e le informazioni come l’appuntamento per il 27 settembre (tutto il giorno) presso la galleria del centro commerciale Esselunga di Lissone dove le volontarie saranno presenti per promuovere la prevenzione oncologica femminile.