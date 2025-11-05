Ospedale di Monza: Irb, un board per la ricerca scientifica dell’Irccs

Si chiama Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ed è per questo che nel suo dna ha la ricerca: per questo il San Gerardo ha creato una nuova struttura a supporto dell’attività di sperimentazione.

Ospedale di Monza: cos’è l’Internal review board

È nato così l’Internal review board (Irb), perché l’attività “di sperimentazione clinica costituiscono pertanto parte integrantedell’attività di ciascuna struttura e del suo personale. Dopo l’istituzione della Fsgt, le attività della ricerca scientifica hanno visto come punto di riferimento la direzione scientifica che da subito ha iniziato un percorso di programmazione e riorganizzazione gestionale. A supporto dell’attività di sperimentazione, tra le altre, è stata costituita l’Internal review board, una commissione che agisce a supporto della direzione scientifica per verificare le proposte di nuovi studi no profit in una fase precoce di progettazione”, dice la Fondazione stessa.

Ospedale di Monza: Irb, chi ne fa parte

Ne faranno parte Pietro Invernizzi, direttore scientifico, Simone Beretta, Paolo Bonfanti, Marina Cazzaniga, Giuseppe Dastoli, Maddalena Lettino, Carmelo Rizzari e Maria Grazia Valsecchi.