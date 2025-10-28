Monza Sanità
Powered by

Ospedale di Monza: certificazioni d’eccellenza dell’Irccs estese ad altre sette strutture

La conferma della certificazione di qualità quest’anno è stata estesa anche ad altre sette strutture dell'Irccs San Gerardo di Monza.
di
Monza ospedale San Gerardo
Monza ospedale san gerardo Fabrizio Radaelli

«Dal 2001 l’ospedale San Gerardo di Monza ha mantenuto la certificazione Iso 9001, e ogni rinnovo è una conferma dell’impegno costante. L’ottenimento di questo prestigioso riconoscimento internazionale attesta l’eccellenza, la trasparenza e l’affidabilità del nostro sistema di gestione». Sono le parole con cui il presidente dell’Irccs Claudio Cogliati ha commentato la conferma della certificazione di qualità che quest’anno è stata estesa anche ad altre sette strutture: nefrologia, pneumologia, ortopedia e traumatologia, otorinolaringoiatria e cardiologia, diagnostica cardiologica e cardiologia pediatrica e malattie rare.

Ospedale di Monza: certificazioni d’eccellenza dell’Irccs estese ad altre sette strutture, si aggiungono a tutte quelle confermate

«Questo risultato rafforza il ruolo di punto di riferimento nella sanità lombarda e nazionale della Fondazione – ha aggiunto il direttore generale Michele Brait Una certificazione di qualità internazionalmente riconosciuta è tra gli elementi per il riconoscimento del carattere scientifico e di ricerca di strutture pubbliche e private. In linea con il nostro impegno per la ricerca e l’innovazione, il nostro percorso non si ferma qui. Stiamo già pianificando l’estensione del sistema di gestione qualità a nuove unità operative legate all’area pediatrica».
Le nuove certificazioni si aggiungono alle altre decine confermate. Per Rossella Berni, responsabile della struttura Qualità accreditamento, «l’ampliamento a sette nuove strutture è la prova tangibile del nostro impegno costante per l’eccellenza. Questo traguardo non sarebbe stato possibile senza la dedizione e il lavoro di squadra di tutti i nostri operatori. La qualità non è solo un obiettivo, ma il riflesso del nostro impegno a garantire ai pazienti un’esperienza di cura sicura, efficiente e di altissimo livello».

L'autore

È la redazione del Cittadino, uno e tutti: garantisce il flusso costante delle notizie. Senza fermarsi.

Tags