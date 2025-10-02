Brianza per il Cuore fa il bis e, dopo un anno quasi esatto, dona un secondo ecocardiografo alla Diagnostica Cardiologica Ambulatoriale e Cardiologia Pediatrica della Fondazione Irccs San Gerardo di Monza. Nell’estate 2024 era stato acquistato uno strumento il reparto di oncoematologia pediatrica e per i piccoli malati oncologici ricoverati nel Centro Maria Letizia Verga.

Il nuovo ecocardiografo servirà a tutti i pazienti più piccoli che ne avranno bisogno: un necessario perfezionamento delle tecnologie dopo il riconoscimento della struttura in Irccs.

Ospedale di Monza: Brianza per il Cuore dona un secondo ecocardiografo con sonda ad alta tecnologia

Il macchinario è dotato di software che consentono ricostruzioni avanzate basate sulla tecnologia 3D e valutazioni della funzione del cuore con software sviluppati anche con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale. Donata anche una sonda che, per la prima volta all’Ospedale San Gerardo, consentirà di eseguire ecocardiografia transesofagee a pazienti pediatrici.

«L’ospedale San Gerardo si è sempre caratterizzato per una particolare attenzione alle patologie della sfera pediatrica con ambiti di vera e propria eccellenza, come ad esempio l’Ematologia Pediatrica e le Malattie Rare – sottolinea Maddalena Lettino, direttrice del Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare – La trasformazione da Asst Monza in Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, IRCCS nella disciplina di Pediatria, è stato un ulteriore fondamentale stimolo a promuovere ulteriormente la cura delle malattie in ambito pediatrico con particolare attenzione alla complessità di tali patologie».

Cardiopatie congenite, malattie genetiche rare, malattie metaboliche, patologie ematologiche oncologiche e non oncologiche, dove il coinvolgimento cardiaco è spesso il fattore determinante della prognosi a breve e lungo termine dei piccoli pazienti: ambiti di cura per cui il servizio di Cardiologia Pediatrica si è progressivamente trasformato e potenziato sviluppando anche protocolli di studio in cui “la valutazione cardiologica è ormai imprescindibile dalla esecuzione dell’ecocardiogramma colorDoppler”.

Ospedale di Monza: Ospedale di Monza: da Brianza per il Cuore un altro ecocardiografo per bambini per i bambini, la soddisfazione dell’associazione

«Siamo orgogliosi di annunciare un importante traguardo raggiunto grazie a una significativa raccolta fondi avviata oltre un anno fa, in occasione del trentesimo anniversario di Brianza per il Cuore – aggiunge il presidente Laura Colombo – Un risultato che testimonia l’impegno costante dell’Associazione a favore della salute e del benessere del territorio per il bambino cardiopatico. Grazie alla generosità dei nostri sostenitori, è stato possibile acquistare un ecocardiografo e una sonda di ultima generazione, strumenti fondamentali che saranno presto operativi all’interno della nuova area dedicata alla Cardiologia Pediatrica».

Un impegno riconosciuto anche dalla Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza: «La trasformazione dell’ospedale in IRCCS e l’attenzione alle patologie complesse della sfera pediatrica ci spingono a continuare su questa strada, potenziando le risorse e le competenze per offrire ai nostri piccoli pazienti strumenti all’avanguardia che migliorano la diagnosi e le prospettive di cura. Questo risultato è la dimostrazione che, insieme, possiamo fare la differenza nella vita di tanti bambini e delle loro famiglie», ha commentato il presidente Claudio Cogliati.