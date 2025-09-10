Ospedale di Desio, Ponti (Pd): «Ora pensare a un progetto di sviluppo vero e proprio»

Soddisfazione anche in casa Pd per i nuovi servizi inaugurati mercoledì 10 settembre all’ospedale di Desio. Ma anche l’auspicio che le novità si allarghino presto anche a un progetto di sviluppo.

«L’inaugurazione dei nuovi spazi dedicati alla cardiologia sono finalmente una buona notizia per l’ospedale di Desio che lavora molto sulle acuzie ed è un punto di riferimento importante per i cittadini della Brianza», ha commentato di Gigi Ponti, consigliere regionale Dem, al termine dell’inaugurazione della nuova sala di Emodinamica.

Ospedale di Desio, Ponti (Pd): il Pio XI serve un territorio di circa 500mila persone

«I dati messi in evidenza oggi ci dicono che bisogna andare in questa direzione, ma anche che è necessario pensare a un vero e proprio progetto di sviluppo dell’ospedale, pure attraverso l’aumento della disponibilità di posti letto effettivi. Voglio ricordare che il Pio XI risponde a un territorio di circa 500mila persone e attualmente il rapporto tra popolazione e posti letto è uno dei più bassi a livello regionale. Per questo dobbiamo pensare a un suo ulteriore sviluppo. Senz’altro condizione utile e importante è che tutti i consiglieri della provincia di Monza e Brianza si stiano applicando con unità di intenti e disponibilità a raggiungere una proposta unitaria, come già è accaduto per la soluzione trovata al presidio di Seregno, ora dedicato alla riabilitazione».