Ospedale Pio XI di Desio, l’assessore Bertolaso inaugura la sala emodinamica

Taglio del nastro all’ospedale Pio XI di Desio della nuova sala emodinamica, nella mattinata di mercoledì 10 settembre. Presente l’assessore al welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso con i consiglieri regionali Alessia Villa (FdI), Alessandro Corbetta (Lega), Gigi Ponti (Pd), il sindaco di Desio, Carlo Moscatelli e il direttore generale di Asst Brianza Carlo Tersalvi.

Ospedale Pio XI di Desio, Bertolaso: “Intervento deciso due anni fa e già inaugurato”

Si tratta di un dispositivo fondamentale per la prevenzione degli infarti. L’assessore Guido Bertolaso ha espresso la propria soddisfazione per l’inaugurazione, a nome della Regione, soprattutto per la rapidità della dotazione nella struttura di via Mazzini, costata 1,2 milioni di euro: “L’intervento è stato deciso a giugno del 2023 – ha detto – e a settembre del 2025 è già stato inaugurato”