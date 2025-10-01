Monza Sanità
Monza, Alzheimer: progetto e raccolta fondi per Dance to remember al Paese ritrovato

Il nuovo progetto “Dance to remember” promosso da La farfalla bianca Ets coinvolge gli ospiti del Paese ritrovato di Monza. C'è anche una raccolta fondi.
Monza Il paese ritrovato Residenza per malati di Alzheimer
Fabrizio Radaelli

Ballare per non dimenticare: un amore, un ricordo, un tempo che fu. Il progetto “Dance to remember” promosso da La farfalla bianca Ets ha questa finalità e coinvolgerà gli ospiti del Paese ritrovato di Monza (il Villaggio Alzheimer, gestito dalla Cooperativa La Meridiana) a danzare, guidati da un’insegnante qualificata. Il progetto prevede tre lezioni di danza inclusiva l’11, 18 e 25 ottobre che si concluderanno con un saggio finale, l’8 novembre, aperto a ospiti, familiari e operatori, sulle note del brano “Quando sarai piccola” di Simone Cristicchi: un momento simbolico e commovente, in cui la danza diventa linguaggio universale di affetto, memoria e dignità. Perché la “danza non ha età, non ha confini ne limiti”.

Monza, Alzheimer: progetto e raccolta fondi per Dance to remember, il sostegno della Fondazione di Comunità

L’associazione La farfalla bianca Ets si impegna a realizzare sogni nel nome di chi non ha potuto viverli, trasformando il dolore della perdita in azioni concrete di solidarietà. La missione è quella di fare memoria delle persone care generando futuro, rinascita e inclusione per chi è fragile, vulnerabile o svantaggiato.
A sostegno del progetto, l’associazione ha avviato una raccolta fondi attraverso la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza: sul sito fondazionemonzabrianza.org è stata creata una scheda dedicata al progetto “Dance to remember” che sarà costantemente aggiornata. Il crowdfunding favorisce il coinvolgimento diretto della comunità, consente a cittadini, amici e sostenitori di partecipare attivamente alla realizzazione del progetto, rafforzando il senso di appartenenza e solidarietà, promuovendo memoria e relazioni autentiche.
È possibile contribuire alla realizzazione del progetto sia con una donazione online, direttamente dal sito di Fondazione MB, sia con un bonifico intestato a Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, con iban: IT03 Q05034 20408 000000029299 e causale “Dance to remember”.

