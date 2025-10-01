Ballare per non dimenticare: un amore, un ricordo, un tempo che fu. Il progetto “Dance to remember” promosso da La farfalla bianca Ets ha questa finalità e coinvolgerà gli ospiti del Paese ritrovato di Monza (il Villaggio Alzheimer, gestito dalla Cooperativa La Meridiana) a danzare, guidati da un’insegnante qualificata. Il progetto prevede tre lezioni di danza inclusiva l’11, 18 e 25 ottobre che si concluderanno con un saggio finale, l’8 novembre, aperto a ospiti, familiari e operatori, sulle note del brano “Quando sarai piccola” di Simone Cristicchi: un momento simbolico e commovente, in cui la danza diventa linguaggio universale di affetto, memoria e dignità. Perché la “danza non ha età, non ha confini ne limiti”.

Monza, Alzheimer: progetto e raccolta fondi per Dance to remember, il sostegno della Fondazione di Comunità

L’associazione La farfalla bianca Ets si impegna a realizzare sogni nel nome di chi non ha potuto viverli, trasformando il dolore della perdita in azioni concrete di solidarietà. La missione è quella di fare memoria delle persone care generando futuro, rinascita e inclusione per chi è fragile, vulnerabile o svantaggiato.

A sostegno del progetto, l’associazione ha avviato una raccolta fondi attraverso la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza: sul sito fondazionemonzabrianza.org è stata creata una scheda dedicata al progetto “Dance to remember” che sarà costantemente aggiornata. Il crowdfunding favorisce il coinvolgimento diretto della comunità, consente a cittadini, amici e sostenitori di partecipare attivamente alla realizzazione del progetto, rafforzando il senso di appartenenza e solidarietà, promuovendo memoria e relazioni autentiche.

È possibile contribuire alla realizzazione del progetto sia con una donazione online, direttamente dal sito di Fondazione MB, sia con un bonifico intestato a Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, con iban: IT03 Q05034 20408 000000029299 e causale “Dance to remember”.