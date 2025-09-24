Giovani protagonisti del cambiamento con Youth Bank Mb: il bando 2025

Si prepara a entrare nel vivo l’ultima edizione di Youth Bank Monza e Brianza, il percorso che mette i giovani al centro del cambiamento sociale rendendoli ideatori e organizzatori di progetti innovativi per il territorio.

I sei progetti sostenuti attraverso l’edizione 2025 del bando della Fondazione della comunità di Monza e Brianza, vengono presentati mercoledì 24 settembre, durante un incontro organizzato negli spazi del Binario 7 di Monza.

Giovani protagonisti del cambiamento con Youth Bank Mb: candidature entro il 26 ottobre

Nel frattempo arriva il nuovo bando. «Cerchiamo ragazze e ragazzi tra i 16 e i 24 anni, studenti o lavoratori, che vivano nel territorio della provincia o che la frequentino per motivi di studio, lavoro o svago e che, soprattutto siano interessati a farsi promotori di un cambiamento, reale e significativo, nella vita della comunità», spiega Lucia Mussi, referente Youth Bank per Fondazione MB: candidature entro il 26 ottobre e dettagli sul sito fondazionemonzabrianza.org.

Per capire di cosa si tratta, basta partecipare all’incontro di mercoledì: iscrizioni dal sito della Fondazione.