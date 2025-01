Giussano, 12 maestre partecipano al corso di disostruzione pediatrica

Conoscere per salvare una vita. Tanti, troppi i casi di bambini, anziani ma anche adulti che muoiono per aver ingerito in modo scorretto cibo. Può essere decisivo aver fatto un corso di disostruzione alle vie aeree. Vale ancora di più se sei un operatore sanitario o un insegnante che lavora ogni giorno con i bambini. E’ questo il senso del corso di disostruzione pediatrica svolto sabato 18 gennaio alla Scuola materna Divina Provvidenza a Paina di Giussano.

A essere state coinvolte sono state dodici maestre e bidelle dell’istituto scolastico. Tre gli istruttori della Croce Bianca di Giussano che hanno impartito le lezioni, teoriche ma anche e soprattutto pratiche. Gli operatori hanno utilizzato tre manichini, con la possibilità di simulare la prova su bambini e su adulti.

Gli operatori della Croce Bianca di Giussano si sono detti molto soddisfatti della partecipazione: crediamo nella formazione e sottolineiamo l’importanza di partecipare a questi corsi, perché conoscere questo tipo di manovre, e saperle applicare bene, e in modo tempestivo e sul campo, può fare la differenza in caso di urgenza.