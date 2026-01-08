Serie B: Monza su Cheddira, obiettivo in attacco per il mercato biancorosso

È Walid Cheddira il grande obiettivo per l’attacco del Monza. Punta centrale di proprietà del Napoli in prestito al Sassuolo, in Emilia non ha trovato tanto spazio chiuso da Pinamonti, centravanti affidabile e soprattutto di rendimento costante che per una squadra in corsa per la salvezza rappresenta oro.

Serie B: Monza su Cheddira, quest’anno 13 subentri e una partenza da titolare (e gol all’Inter)

Eppure in uno dei tantissimi spezzoni di partita in cui è stato chiamato in causa, contro l’Inter alla quarta giornata di campionato, l’attaccante nato a Loreto si è tolto la soddisfazione di andare in gol, mostrando a tutti che quel vizietto lì non l’ha mai perso. Certo, nella sua stagione si contano 13 subentri e solamente una partenza da titolare, per un minutaggio ridottissimo, peraltro andato in calando nella seconda parte del girone d’andata.

Insomma, l’operazione rilancio in Serie A non ha funzionato e il ragazzo cerca una nuova sistemazione per provare magari a ritrovare la Nazionale. Dal Marocco non è stato convocato per la Coppa d’Africa casalinga (in corso proprio in questi giorni), ma la rappresentativa è comodamente qualificata per i Mondiali di Canada, Stati Uniti e Messico e anzi andrà in Nord America per difendere la magnifica semifinale conquistata in Qatar solamente tre anni fa.

La speranza è quella, perché lui nel 2022 faceva parte della rosa che ha stupito il mondo e naturalmente a 28 anni da compiere il prossimo 22 gennaio sente ancora di poter dare qualcosa con la maglia dei Leoni dell’Atlante. All’epoca il ragazzo faceva sfracelli proprio in Serie B, 22 gol complessivi con il Bari tra campionato e Coppa Italia, un bel primato che, anche se non è stato più eguagliato in carriera, rappresenta comunque un punto d’interesse per il Monza.

Serie B: Monza su Cheddira, Zeroli è rientrato al Milan in direzione Juve Stabia

Non l’unico, a dire il vero. Burdisso vorrebbe rinforzare la rosa seriamente, per dare l’assalto alla promozione in maniera ancora più convinta. Certo, ci sono da fare anche delle scelte e probabilmente delle uscite. Ad esempio Zeroli è rientrato al Milan per poi passare alla Juve Stabia, interessamenti vari anche per Sardo (soprattutto da Pescara) e per giugno ci sono tanti giocatori in scadenza che magari potrebbero cercare una sistemazione sin d’ora, su tutti Caprari e Maric sono dati in partenza, ma l’obiettivo rimane quello di mantenere i pezzi pregiati ed evitare dolorose cessioni e si proverà a trattenere fino all’ultimo Birindelli, tentato dall’opzione Parma.

Serie B: Monza su Cheddira, gli altri nomi che piacciono

Per le entrate invece piace il difensore centrale della Sampdoria Riccio e interessa pure Biraghi come rimpiazzo di Azzi sulla sinistra, ma potrebbe anche essere utilizzato in una difesa a quattro cambiando modulo. Effettivamente sulle fasce un nome in più servirebbe. Così come a centrocampo, in mezzo. Questa è la vera criticità. Pessina e Obiang non sono indistruttibili e avrebbero bisogno di affidabilità alle spalle per rifiatare. Il solo Colombo non basta più. Non proprio il ruolo ricoperto da Venturino, giovane trequartista del Genoa per il quale i biancorossi stanno attendendo una risposta definitiva all’offerta di trasferimento. Siamo solamente alla prima settimana di mercato, ma le manovre sono già intense e presto Bianco potrebbe avere il suo primo grande rinforzo.