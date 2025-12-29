Il Monza chiude in zona promozione diretta il suo 2025 di serie B ed all’inizio dell’anno prossimo cercherà di prendersi il trono della categoria, il titolo di campione d’inverno, alla fine del girone d’andata di un campionato che, per il momento, vive di estremi equilibri e non ha ancora trovato una vera e propria padrona. Nell’ultimo turno, i biancorossi brianzoli hanno strappato tre punti con forza, autorità e resilienza al Modena, sopravvivendo ad un rigore inesistente regalato ai Canarini ed alla furia della squadra di Sottil, che dopo essere stata in cima alla classifica per tanto tempo ora è piombata in una crisi nera che l’ha trascinata sino ad un deludente settimo posto.

Calcio: frena il Frosinone, balzo in avanti del Catanzaro

Il problema per Bianco e i suoi è che là davanti quasi nessuno ha commesso alcun passo falso. L’unica a rallentare è il Frosinone di Alvini, con il pareggio di Empoli, campo sempre difficile. I ciociari trovano anche il modo di andare in vantaggio, ma poi sono rimontati dal gol di Nasti. Rimangono comunque primi, ma le distanze si accorciano e anche questo tentativo di fuga è rintuzzato dalle inseguitrici. Anche perché a seguire vincono tutte. Detto del Monza in trasferta ed in anticipo a Modena, tre punti sofferti anche per il Venezia in casa con l’Entella; stesso discorso vale per il Palermo del capocannoniere Pohjanpalo con il Padova. Di maggior autorevolezza l’imposizione del Catanzaro con il Cesena, peraltro in questo modo i calabresi di mister Aquilani sistemano definitivamente la classifica, superando il Cavalluccio ed inserendosi tra le formazioni in lotta per la promozione diretta. A guardar bene, ad una giornata dal termine dell’andata, sembra proprio che saranno le attuali prime cinque a giocarsi il salto di categoria. Per quanto riguarda gli altri risultati importanti, da segnalare in zona salvezza i salti in avanti dello Spezia, nello scontro diretto con un Pescara sempre più ultimo e desolato, e della Sampdoria, capace di schiantare la Reggiana risalendo per la prima volta quest’anno oltre la zona playout.

Calcio: la prossima giornata è in programma il 10 e l’11 gennaio

La serie B ora si prende una pausa importante e rientrerà in campo solamente il 10 gennaio. La 19esima giornata comincerà subito forte con Reggiana-Venezia, Entella-Monza e Frosinone-Catanzaro tutte programmate in contemporanea, per arricchire lo spettacolo e soprattutto per eleggere al fischio finale la squadra campione d’inverno. Alla stessa ora, alle 15, si giocheranno anche Avellino-Sampdoria, Carrarese-Bari e Sudtirol-Spezia, tutte fondamentali per le posizioni di rincalzo. Alle 17.15 invece è in programma Juve Stabia-Pescara, mentre alle 19.30 Cesena-Empoli. La domenica 11 gennaio si aprirà con Mantova-Palermo ed i rosanero dovranno reagire ai risultati del giorno prima, mentre si chiuderà con Padova-Modena alle 17.15.