Serie B, Modena-Monza 1-2: Azzi e Ravanelli la ribaltano, contro tutto e contro tutti!

Secondo tempo 1-2

FINE PARTITA Primo tempo difficile per il Monza, sorpreso dall’aggressività modenese. Seppur meritato, il vantaggio però arriva su un rigore inesistente, trasformato con freddezza dal solito Gliozzi, vice capocannoniere del torneo. Nella ripresa i canarini sembrano avere la voglia di continuare a spingere per raddoppiare e cercare di indirizzarla, ma i biancorossi reagiscono. Il paraggio è firmato da Azzi in inserimento, mentre il ribaltone totale dallo stacco vincente di Ravanelli al centro dell’area. Per il resto, sono più le occasioni per il Monza di chiuderla rispetto a quelle per il Modena di riaprirla. Il finale è di strenua difesa dei confini dell’area di rigore e grazie anche ad uno strepitoso Thiam la squadra di Bianco porta a casa i tre punti.

97′ Grandissima occasione per Lucchesi in contropiede, Chichizola compie un miracolo, poi sulla respinta

95′ Si becca il giallo anche Sottil, per questi minuti di caos totale in campo che si ripercuotono anche sulle panchine

94′ Dentro anche Brorsson e Delli Carri per questi ultimissimi istanti. Fanno posto Keita e Colombo.

93′ è una tonnara infinita proprio davanti all’area biancorossa, la difesa fa muro, con ansia e fatica.

91′ Cinque minuti di recupero.

91′ Ammonito Tonoli per un’entrata tardiva su Lucchesi che stava rinviando il pallone.

90′ Cambi per il Monza, al posto di Mota Carvalho e Ciurria entrano Petagna e Lucchesi.

88′ Rischia ancora tantissimo il Monza. Colombo entra in ritardo su Beyuku e lo affonda proprio al limite dell’area, sul lato corto, per questione di centimetri appena oltre il limite. Sulla successiva punizione Pytthia spara direttamente in porta ma Thiam è ancora perfetto nella respinta a due mani.

87′ Ammonito Ciurria, che affonda nettamente Di Mariano in fuga sulla sinistra. Ammonizione giusta, esattamente come lo sarebbe stato per Beyuku una ventina di minuti fa.

84′ Gli attacchi migliori del Modena passano sempre dai piedi di Gliozzi, molto bravo a ripulire il pallone e mettere in movimento i compagni. In quest’ultima occasione è Thiam a sventare con una decisiva uscita a mezz’altezza per togliere il pallone dalla disponibilità degli avversari.

82′ Prova il Monza a tenere il pallone lontano dalla propria metà campo, con una serie di possessi che si trascinano nella zona della bandierina e raddoppiando tutti i modenesi quando recuperano palla.

80′ Ultime mosse per il Modena. Sottil toglie Santoro e Zanimacchia e inserisce Maglino e Di Mariano.

78′ Birindelli non ce la fa più, Bianco sceglie Bakoune per gli ultimi minuti.

77′ Dopo una serie di calcioni consecutivi, uno dei quali di Beyuku che evita ancora una volta il cartellino giallo, viene ammonito Bianco per proteste.

74′ Intanto Sottil interviene. Escono Sersanti e Massolin, per Mendes e Pytthia. Massolin decisamente il migliore in campo e non sembrava nemmeno così stanco.

73′ Si muovono i giocatori sulla panchina del Monza, Bianco sta pensando ai primi cambi.

68′ Proprio il neo entrato Beyuku è graziato dall’arbitro per un evidentissimo fallo su Pessina, ci stava il giallo.

65′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL PER IL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Irruzione a centroarea di Ravanelli che si libera del diretto marcatore e colpo di testa vincente per il gol del 2-1 brianzolo. Era fase favorevole ai biancorossi e alla fine il momento si concretizza con la rete da calcio piazzato.

64′ Fuori Zampano, dentro Beyuku per rivitalizzare la fascia destra difensiva del Modena.

60′ La foga del Modena è stata un pizzico smorzata dal gol dei brianzoli ed ora sono Pessina e compagni che riescono ad occupare meglio la metà campo locale. Partita che rimane equilibrata, anche se i ritmi sembra che stiano leggermente calando.

56′ Ancora Keita in azione solitaria, punta un paio di volte la porta e alla fine riesce anche a indirizzare verso Chichizola, ma davvero troppo piano e troppo centrale.

55′ Ora la partita si è stappata, azioni da una parte e dall’altra. Prima Keita entra in area ma non trova il tempo per una conclusione pericolosa, poco dopo Gliozzi riesce a penetrare gli ultimi 16 metri, ma anche in questo caso manca la zampata decisiva.

54′ Controrisposta dei biancorossi. Manovra organizzata a liberare Ciurria per il mancino dalla distanza, la palla gira bene ma Chichizola ha un’ottima posizione e contiene.

53′ Immediata riposta del Modena. Gliozzi protegge a centro area ed offre a Santoro per un sinistro dalla media distanza che vola alto sulla traversa di Thiam.

50′ GOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL PER IL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Traversone di Birindelli, spizzatina di Mota Carvalho e tocco decisivo di Azzi a ridosso del portiere. L’esterno brasiliano è rimasto completamente solo sul secondo palo e punisce Chichizola, evitando anche una possibile posizione di fuorigioco attendendo il momento migliore per andare a colpire.

47′ Gran spinta in avanti di Sersanti, come sempre servito da Massolin, e solita parate decisiva di Thiam che sventa il secondo gol emiliano.

46′ Riparte il match. Vedremo l’atteggiamento delle due squadre: sicuramente il Monza dovrà andare a caccia del pareggio, il Modena invece potrebbe coprirsi per poi partire in ripartenza oppure, come sembra dalle primissime battute, provare a chiuderla con il gol del raddoppio.

Primo tempo 1-0

FINE PRIMO TEMPO Partita frenetica, confusa e agonistica. Il Modena la butta sull’aggressività, il Monza non riesce a reagire di tecnica e alla fine i canarini si fanno preferire. Il vantaggio però arriva su un rigore inesistente, concesso per un fallo su Gliozzi (che in realtà scivola da solo) e trasformato dallo stesso attaccante che in passato ha vestito anche il biancorosso. Il nervosismo cresce e per raddrizzarla la squadra di Bianco dovrà salire di livello nella ripresa.

48′ La cattiveria del Modena ha mandato in confusione i giocatori del Monza, che ora perdono tutti i duelli fisici e lasciano molti spazi per le giocate illuminanti di Massolin. Una buonissima possibilità è costruita per l’inserimento di Zampano che riesce anche ad aggirare il diretto marcatore prima di calciare basso, verso l’angolino, dove Thiam comunque si allunga e respinge.

45′ Tre minuti di recupero

44′ Ammoniti Pessina e Zampano per un accenno di rissa innescato dall’esterno modenese e sanato dall’arbitro in maniera solomonicamente errata. Altra decisione piuttosto discutibile, all’interno di una gara mal condotta.

40′ GOL DEL MODENA, Gliozzi su rigore. L’arbitro viene richiamato al Var, allo schermo si vede chiaramente che Gliozzi scivola e Izzo fa di tutto per evitare il contatto che rimane lievissimo, involontario e soprattutto non provocato dal difensore. Rigore assolutamente inesistente, trasformato dal vicecapocannoniere della Serie B.

37′ Che pericolo per il Monza. Massolin inventa un filtrante perfetto per Gliozzi che riesce a controllare, girarsi e guardare la porta, ma prima di concludere scivola a terra e reclama il rigore per un contatto con Izzo. Sembra più una caduta casuale dell’attaccante, con il difensore che non può smaterializzarsi. L’arbitro viene richiamato al Var e assegna un rigore con annesso cartellino giallo per Izzo.

34′ Formidabile azione personale di Massolin, per prendersi il tiro dalla distanza, un mancino affilato e pericoloso che costringe Thiam alla parata decisiva, alzando sopra la traversa il pallone.

34′ Siluro di Azzi: dopo una interessante conduzione sulla sinistra, l’esterno si accentra e ci prova di destro, potente ma centrale, tra le braccia di Chichizola.

32′ Ancora una palla persa da Mota Carvalho, sul duello fisico con il difensore, favorisce la corsa di Zanimacchia che punta la porta e tenta nuovamente la conclusione, questa volta di destro e lontano dal bersaglio.

25′ Partita sporca, a tratti frenetica. Quasi mai vengono fuori più di tre passaggi di fila, sono tutti appostati a centrocampo e gli spazi sono davvero ridotti al minimo.

23′ Fiera degli errori in casa Monza. Prima Mota Carvalho sbaglia una facile triangolazione, poi Izzo scivola al limite lasciando tanto campo a disposizione di Zanimacchina che se la sistema sul sinistro e calcia forte. Tiro centrale, seppur potente, sul quale Thiam riesce ad intervenire con efficacia alzando in angolo.

18′ Massolin spara da lontanissimo un mancino potente che finisce ben distante dai pali coperti da Thiam

15′ Istanti di lotta e fisicità, senza che nessuna delle due squadre riesca a prendere in mano la partita.

11′ Cerca di portare densità il Modena nella metà campo ospite, attaccando l’area per le vie centrali. Ne viene fuori una mischia che la difesa sbroglia con un rilancio lungo ed un pizzico di affanno.

8′ Continua ad essere pericolosa la squadra di Bianco sulla corsia di sinistra, dove spesso Keita e Azzi riescono ad aggirare i canarini per entrare in area e creare scompiglio. Per ora sono emersi solo un paio di calci d’angolo senza esiti.

7′ Aggressività a metà campo, una battaglia dopo l’altra e spesso il gioco si spezzetta.

3′ Prime fasi di possesso accennato per il Modena, ma il Monza va subito nello spazio con la triangolazione tra Azzi e Mota Carvalho con l’esterno brasiliano che arriva alla conclusione in diagonale, un mancino che esce veramente di pochi centimetri a lato del secondo palo a Chichizola battuto

1′ cominciata al Braglia!

Le formazioni ufficiali

MODENA (3-5-2)

Chichizola; Nieling, Adorni, Tonoli; Zanimacchia, Santoro, Gerli, Sersanti, Zampano; Massolin, Gliozzi. All.: Sottil

MONZA (3-4-2-1)

Thiam; Izzo, Ravanelli, Carboni; Birindelli, Pessina, Colombo, Azzi; Ciurria, Keita; Mota Carvalho. All.: Bianco

Il pre-partita

Monza reduce dalla convincente vittoria sulla Carrarese, mentre il Modena non sta attraversando un grande momento di forma con una sola vittoria nelle ultime sei giornate. Fino a poche settimane fa sarebbe stato uno scontro direetto per la vetta, oggi il Modena ha tantissimo da perdere, mentre il Monza è motivato dalla possibilità di tornare in testa, seppur in coabitazione con il Frosinone. Bianco ha perso Obiang, partito per la Coppa d’Africa, mentre Sottil ha a disposizione tutti tranne Di Mariano. Presente anche bomber Gliozzi, ex della partita e secondo miglior marcatore della Serie B.