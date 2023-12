Serie A, verso Napoli-Monza: la conferenza stampa di Palladino

Nel momento più difficile della stagione, al termine di un dicembre dal calendario terribile con Juventus, Genoa, Milan e Fiorentina, e i soli tre punti conquistati con i liguri, mister Palladino e il Monza volano a Napoli per l’ultimo turno del 2023, la sfida ai campioni d’Italia in carica. Anche gli azzurri di Mazzarri non stanno bene, con tante assenze da digerire (Osimhen, Politano, Lobotka, Natan), ma il tecnico biancorosso non si fida lo stesso.

Verso Napoli-Monza: al Maradona la 50° panchina in Serie A

«Affrontiamo una squadra ricca di individualità e forte – ha detto il mister – Dal nostro lato ho visto un gruppo che ha voglia di rivalsa e che ha avuto un grande spirito durante la settimana. Per giocare con il Napoli serve tutto quello che abbiamo. Ho in mente l’episodio in cui D’Ambrosio ha salvato la porta contro la Fiorentina, mi è piaciuto l’atteggiamento che ha avuto e penso che possa essere d’esempio per tutti. È quello che chiedo io, di avere il giusto atteggiamento e la massima cura dei dettagli, e di dare sempre qualcosa in più. Sappiamo che loro hanno qualche assenza, ma rimangono campioni d’Italia, la squadra da battere. Noi proveremo a metterli in difficoltà con le nostre armi, perché anche noi abbiamo bisogno di punti. Possiamo sempre migliorare fase difensiva e offensiva, ci fa piacere essere così solidi dietro, in fase realizzativa di sicuro possiamo fare meglio. Ci manca la giocata finale, dobbiamo e possiamo alzare il livello lì davanti. Posso garantire che abbiamo il giusto atteggiamento e la giusta competitività, senza mai perdere la nostra identità».

Una gara speciale per il mister, che festeggia la cinquantesima panchina in Serie A nella sua Napoli. «Non lo sapevo, ma non lo vivo come un traguardo, ma come un motivo di orgoglio e punto di partenza. Sarà anche la prima volta da allenatore al San Paolo, un’emozione diversa. Io sono un figlio di Napoli, la mia famiglia, i miei amici, il mio cuore nonostante io sia stato tanti anni lontano è in città. Mi sento napoletano a tutti gli effetti e domani saranno in tanti a vedermi, amici, parenti e sarà uno stimolo un più».

Serie A, verso Napoli-Monza: la risposta ai tifosi, Monzello chiuso per lavori

In settimana si è parlato della freddezza della rosa per la piazza, ma Palladino ci tiene a spegnere la polemica sul nascere: «I tifosi hanno tutto il diritto di esprimere il loro parere in tutte le occasioni. Ci tengo a precisare che io sono stato sempre il primo a volere gli allenamenti a porte aperte, ma quest’anno causa lavori in corso purtroppo, con grande dispiacere, non siamo ancora riusciti, ma contiamo nelle prossime settimane, in chiusura dei cantieri, di tornare a farli».

Serie A, verso Napoli-Monza: la formazione

Per quanto riguarda la formazione, squalificato Pablo Marì prenderà il suo posto Izzo, possibile un turno di riposo per Gagliardini apparso affaticato nelle ultime uscite.

Serie A, verso Napoli-Monza: il video della conferenza