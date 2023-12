Il premio è stato ritirato da un emozionato Adriano Galliani, che non ha dimenticato di dedicare l’onorificenza alla memoria del presidente Silvio Berlusconi. All’Ac Monza è stato conferito il Collare d’Oro al Merito Sportivo per l’anno 2023, massima onorificenza sportiva istituita dal Coni.

La premiazione si è svolta venerdì 22 dicembre nella Sala Monumentale del Foro Italico a Roma.

Serie A: il Monza riceve il Collare d’Oro al merito sportivo, Galliani e la dedica a Silvio Berlusconi

Il Coni ha deciso di assegnare il prestigioso riconoscimento alla società di proprietà di Fininvest e guidata dal vicepresidente vicario e amministratore delegato, Adriano Galliani, per l’attività svolta e le benemerenze acquisite in oltre un secolo di vita.

Ac Monza premiazione Collare d’Oro

«Tutto questo grazie, sempre e solo, al presidente Silvio Berlusconi – ha detto Galliani sul palco della premiazione – È con gratitudine e commozione che ringrazio per il conferimento del Collare d’Oro al Merito Sportivo, senza Silvio Berlusconi nulla di tutto quanto è finora stato realizzato con il Monza sarebbe stato possibile. Ac Monza partecipava alla Serie C nel 2018, quando Fininvest l’ha acquisita. Ricevere il Collare d’Oro per l’anno 2023 è un sogno che allora era inimmaginabile».

Serie A: il Monza riceve il Collare d’Oro al merito sportivo, le altre società premiate

Il conferimento del Collare d’Oro, infatti, riconosce i più alti successi conseguiti dagli atleti, i meriti sportivi di Società centenarie e di quei dirigenti sportivi che hanno dedicato la loro vita al servizio dello sport. Insieme all’Ac Monza sono state premiate le società Tiro a Segno Nazionale Sezione di Treviso, Associazione Polisportiva Dil. Virtus Partenopea, Sci Club Bardonecchia e Sportiva Sturla A.S.D. e 72 atleti.