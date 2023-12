Monza-Fiorentina 0-1, le pagelle: senza elettricità, Di Gregorio insufficente, si salva D’Ambrosio

MONZA-FIORENTINA 0–1 (0-1)

MARCATORI pt 7’ Beltran

MONZA (3-4-2-1) Di Gregorio 4; D’Ambrosio 7, Pablo Marì 5.5, Caldirola 5.5; Pedro Pereira 6 (1’st Ciurria 6), Pessina 6, Gagliardini 5.5 (1’st Colombo 5.5), Kyriakopoulos 5.5 (38’st Birindelli n.g.); Colpani 5.5 (16’st V.Carboni 6), Akpa Akpro 6.5; Mota Carvalho 6 (34’st Vignato n.g.). A disp. Lammana, Sorrentino, Gori, Izzo, Machin, F. Carboni, Bettella, Maric, Bondo, Cittadini. All. Palladino 5.5

FIORENTINA (4-2-3-1) Terracciano 6; Kayode 6, Milenkovic 6, Ranieri 6, Biraghi 6; Arthur 6.5 (32’st Mandragora 6), Duncan 6 (39’st Amatucci n.g.); Ikonè 4.5 (39’st Sottil n.g.), Barak 6 (11’st Mina 6), Kouamè 6.5; Beltran 6.5 (1’st Nzola 6). A disp. Vannucchi, Christensen, Lopez, Infantino, Parisi, Pierozzi, Brekalo. All. Italiano 6.5

Di Gregorio 4 Rimane tra i migliori portieri della Serie A, forse il primo per rendimento nella stagione, ma per un suo banalissimo errore il Monza regala il settimo vantaggio agli avversari e questa volta non può rimontare. Spaesato per tutto il resto della partita.

D’Ambrosio 7 Il salvataggio clamoroso, da solo sulla linea contro Ikonè è il manifesto della sua voglia di non mollare mai, la stessa da trasmettere ai compagni.

Pablo Marì 5.5 Dopo l’errore di Di Gregorio continua a metterlo in difficoltà con retropassaggi rischiosissimi

Caldirola 5.5 In chiusura ha ben poco da fare, perché non è che la Viola sia così arrembante, è in costruzione che manca il suo apporto solitamente positivo

Pedro Pereira 6 Partita quasi nell’anonimato, Kouamè è vispo ma controllato da D’Ambrosio, Biraghi piuttosto bloccato (1’st Ciurria 6 Più vivace del compagno, dà la sensazione di poter essere pericoloso, ma alla fine il costrutto è il medesimo)

Pessina 6 Si muove molto, cerca di legare reparti e gioco, non riesce a trascinare dal punto di vista emotivo

Gagliardini 5.5 Debilitato dall’influenza è scarico e poco presente e non riesce mai ad avanzare palla al piede (1’st Colombo 5.5 Già la vede poco, poi Italiano gli mette addosso Mina e nel duello fisico va sotto)

Kyriakopoulos 5.5 Cerca di non farsi notare, sbaglia la miglior occasione che capita alle maglie rosse (38’st Birindelli n.g.)

Colpani 5.5 Gli manca lo spunto, Palladino lo dice da un paio di settimane, forse gli serve un giro di riposo per assestarsi e tornare alla dimensione di giocatore decisivo in Serie A (16’st V.Carboni 6 Ondeggia sul pallone alla ricerca di spazi che non esistono e giocate che potrebbero uscirgli meglio, almeno si fa vedere dai compagni ad ogni azione)

Akpa Akpro 6.5 Motorino infaticabile, su e giù, destra sinistra, mette pressione dove i compagni neanche vanno

Mota Carvalho 6 Dei tre davanti pare quello più ficcante, sforzi che però non portano a molto, se non qualche affondo in zona trequarti (34’st Vignato n.g.)

Palladino 5.5 A volte, quando i piani prefissati vengono sconvolti in maniera estemporanea, è consigliato oltre che giusto pensare di stravolgere il proprio paradigma. Rimane piatto, come la sua squadra, senza soluzioni alternative e quel colpo di preparazione superiore che ha contraddistinto sino ad oggi la sua avventura in biancorosso.