Serie A: nel Monza torna Petagna, i convocati per Empoli

È il rientro in rosa di Petagna la novità del Monza verso la trasferta di Empoli per decima giornata di Serie A. Mister Palladino ha convocato 28 giocatori per il match di sabato 15 ottobre alle 15 allo stadio Castellani.

Serie A: i 28 di mister Palladino

In ordine di numero sono: 2 Donati, 3 Pablo Marí, 4 Marlon, 5 Caldirola, 6 Rovella, 7 Machin, 8 Barberis, 9 Gytkjaer, 10 Valoti, 12 Sensi, 16 Di Gregorio, 17 Caprari, 19 Birindelli, 22 Ranocchia, 26 Antov, 28 Colpani, 30 Carlos Augusto, 32 Pessina, 37 Petagna, 38 Bondo, 44 Carboni, 47 Mota Carvalho, 55 Izzo, 77 D’Alessandro, 80 Vignato, 84 Ciurria, 89 Cragno, 91 Sorrentino.