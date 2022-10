Vittoria importante per il Monza nello scontro diretto con lo Spezia. Una rete per tempo, la prima di Carlos Augusto devastante sulla sinistra, la seconda di Pablo Marì a sugellare un periodo di stagione che lo sta vedendo grande protagonista.

MONZA-SPEZIA 2-0 (1-0)

Marcatori: pt 32’ Carlos Augusto, st 18’ Pablo Marì

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 6,5; Izzo 6,5, Marì 7,5, Caldirola 6; Ciurria 6 (dal 29’st Birindelli 6), Rovella 6,5 (dal 39’st Ranocchia s.v.), Sensi 6,5 (dall’11’st Mota Carvalho 6), Carlos Augusto 7,5; Pessina 7, Caprari 6,5 (dall’11’st Barberis 6,5); Gytkjaer 6,5 (dal 29’st D’Alessandro 6). A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Marlon, Machin, Valoti, Colpani, Bondo, Carboni, Vignato. All. Palladino 8.

Spezia (3-5-2): Dragowski 5; Ampadu 5,5, Kiwior 6,5, Nikolau 5,5 (dal 24’st Verde 6); Holm 6 (dal 24’st Amian 6), Agudelo 5 (dal 15’st Ekdal 5,5), Bourabia 5,5 (dal 35’st Ellertsson s.v.), Kovalenko 6 (dal 15’st Maldini 6,5), Bastoni 5,5; Nzola 6, Gyasi 5. A disposizione: Zoet, Zovko, Beck, Ferrer, Caldara, Dher, Nguiambam Strelec, Balde. All. Gotti 5.

Le pagelle del Monza, Carlos Agusto e Pablo Marì i migliori

Di Gregorio 6,5 Impegnato poco dallo Spezia, si distingue per la parata su Maldini e per diverse buone uscite, sia alte che basse.

Izzo 6,5 Morde le caviglie degli avversari, togliendo dalla partita Gyasi che, con la sua velocità, poteva rappresentare un problema.

Pablo Marì 7,5 Generale difensivo, carismatico e sempre sotto controllo in ogni aspetto del gioco, si fa trovare pronto anche nell’area avversaria segnando il raddoppio.

Caldirola 6 Puntuale come suo solito, leggermente più arruffone e fin troppo schiacciato verso il centro dell’area, ma rimane una prestazione di grande solidità.

Ciurria 6 Manca lo spunto decisivo com’era accaduto nelle ultime partite, questa volta deve stare più attento in fase difensiva ed esegue il compito (29’st Birindelli 6 S’impegna in un paio di ottimi recuperi).

Rovella 6,5Meno appariscente in fase di costruzione, si prende un paio di buone licenze palla al piede e soprattutto raccoglie tantissima legna in quel punto di campo in cui le operazioni sono più complicate (39’st Ranocchia s.v.)

Sensi 6,5Crea spazi dove non ci sono e le linee di passaggio dove non dovrebbero essercene (11’st Mota Carvalho 6 Prova a sgasare ma senza troppe pretese e senza troppe idee)

Carlos Augusto 7,5Devastante sul binario di sinistra per tutta la partita, il pendolino brianzolo brasiliano segna la sua prima rete in Serie A spaccando la porta.

Pessina 7 All’inizio registra qualche palla persa, ma con il passare del tempo trova sempre maggior confidenza con i ritmi della gara e inventa in occasione del vantaggio.

Caprari 6,5 Ispirato sin dai primi minuti, la sua regia sulla sinistra è vitale per dare sfogo alla manovra (dal 11’st Barberis 6,5 Mette in mezzo l’angolo sul quale irrompe il compagno spagnolo e ci mette la sostanza giusta per proteggere il punteggio)

Gytkjaer 6,5Anche senza segnare, fa valere la propria presenza sprintando pure sulle palle che non può prendere (dal 29’st D’Alessandro 6 In pochi minuti punta comunque l’uomo per tenere alta la pressione sulla difesa spezzina)

Palladino 8 Tre partite, tre vittorie in Serie A, sei gol fatti, zero subito, dall’ultimo all’undicesimo posto in meno di un mese. Non poteva davvero esistere debutto migliore su una panchina dei grandi (aggettivo non casuale) per quello che rischia di essere l’ennesimo predestinato scovato da Berlusconi e Galliani.