Serie A, Monza-Sampdoria LIVE: 1-2, ancora Gabbiadini

Posticipo di Serie A all’U-Power Stadium: alle 20.45 di lunedì 6 febbraio si gioca Monza-Sampdoria valida per la 21° giornata di campionato.

Monza-Sampdoria, secondo tempo 1-2: Gabbiadini per la doppietta e il nuovo vantaggio

⚪️🔴 43′ Il lungo palleggio al limite non sfocia in niente d’interessante

🔵🔴 40′ Entra Zanoli per Leris, esterno per esterno

⚪️🔴 39′ Non è un vero assedio, perchè la Samp non sembra particolarmente in affanno, ma il Monza ha alzato di parecchio il baricentro e prova a schiacciare gli ospiti negli ultimi trenta metri

⚪️🔴 32′ Ancora Carlos Augusto dalla sinistra, ennesima palla in mezzo, ancora per Mota Carvalho, ancora la difesa a chiudere in angolo

🔵🔴 29′ Tocca anche a Quagliarella, neo quarantenne e vera e propria bandiera doriana. Gli fa spazio Lammers

⚪️🔴 27′ Risponde Palladino con Birindelli e Rovella per Ciurria e Machin, autori di una prestazione non del tutto convincente

🔵🔴 23′ Fuori Djuricic, per il classe 2003 Paoletti

⚪️🔴 21′ La risposta del Monza passa dalle accelerazioni di Mota Carvalho. Non particolarmente coinvolto nel primo tempo, il portoghese prova a sgasare sulla destra e mette un paio di palloni interessanti in area non sfruttati. Ancora nessun cambio per Palladino.

🔵🔴 19′ Ammonito Amione per aver portato un pallone in campo, rallentato la ripresa del gioco

🔵🔴 13′ GOL DELLA SAMPDORIA Ancora Gabbiadini, questa volta bravo ad arrivare per primo su una miracolosa respinta di Di Gregorio che aveva sventato un colpo di testa di Winks

⚪️🔴12′ Fuori Izzo, da poco ammonito, e dentro Marlon per la copertura sul fronte di destra

⚪️🔴 10′ Ancora una fuga di un devastante Carlos Augusto sulla sinistra e ancora una palla molto invitante al centro con Augello costretto al recupero disperato sul possibile tap in di Mota Carvalho

⚪️🔴 8′ Ammonito Izzo per una sbracciata a metà campo

🔵🔴 6′ Spettacolare esterno volante di Augello, la palla prende un giro quasi perfetto, ma si spegne leggermente a lato sul secondo palo. Di Gregorio non ci sarebbe mai arrivato

🔵🔴 3′ Anche un punto sarebbe fondamentale per la Samp, per muovere la classifica, ma evidentemente c’è bisogno di una vittoria per dare una reale scossa ad una stagione che, senza sussulti, sembra destinata a condurre alla retrocessione

All’inizio della ripresa, Stankovic manda in campo Murru e Rincon per Nuytinck e Cuisance. Dal punto di vista tattico, non sembra cambiare molto, se non per l’accentramento in mezzo alla difesa di Colley (che aveva cominciato da braccetto di sinistra) con Murru inserito nel terzetto arretrato

Monza-Sampdoria, primo tempo 1-1: Petagna risponde a Gabbiadini

⚪️🔴 45′ Un minuto di recupero, mentre il Monza attacca da sinistra e guadagna un corner. Giusto il tempo di provare a buttarla dentro e assistere alla ribattuta, che scade il primo tempo

⚪️🔴 44′ Ribaltamento di fronte e spettacolare azione solitaria di Caprari che, accentrandosi da sinistra, ne manda tre al bar prima di venire chiuso in calcio d’angolo da Nuytinck praticamente ultimo uomo. Nel mezzo anche un sospetto tocco di mano di Amione, si va avanti senza revisione Var

🔵🔴 42′ Uscita imprecisa della difesa del Monza che sbaglia con Caldirola un intervento aereo, lasciando campo a Djuricic. Il numero 7 ospite punta la porta a spara una rasoiata di sinistro dritta sul primo palo, dove Di Gregorio fa buona guardia.

⚪️🔴 38′ Ancora Petagna protagonista: riceve da una bella idea di Caprari tra le linee e libera per Mota alle spalle della difesa, il portoghese in qualche modo riesce a fargliela tornare e l’ex Samp (tra le altre) ci riprova col mancino, murato dalla difesa

⚪️🔴 31′ GOOOOOOOOOOL PER IL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Ha segnato Petagna! Proprio il numero 37 apre l’azione di ripartenza allargando sulla destra per Mota Carvalho, il pallone questa volta gira tutto il campo in velocità sino a raggiungere Carlos Augusto sul fronte opposto. Il brasiliano guarda in area, serve l’attaccante scuola Milan che protegge di fisico e trafigge Audero girandosi sul sinistro. 1-1!

🔵🔴 29′ Prima Colley con un mancino lento e bloccato da Di Gregorio e poi un’azione personale di Lammers, costringono il Monza sulla difensiva. Sull’uscita palla la Samp continua a portar pressione e da una nuova iniziativa di Leris sulla destra i padroni di casa si rifugiano all’ultimo in angolo.

⚪️🔴 27′ Poca precisione palla al piede, meno ancora con le palle filtranti. Il Monza non riesce a trovare l’abituale ritmo nel match, anche di fronte alla ritrovata aggressività dei blucerchiati

⚪️🔴 22′ A Petagna manca lo spunto, ma non lo spazio. La Samp a volte è scollegata tra i reparti e il tridente biancorosso potrebbe lavorare meglio tra le linee

⚪️🔴 15′ La risposta biancorossa è a testa bassa: la squadra di Palladino si rimette subito in campo e punta la protetta da Audero. A scaldere i guantoni dell’ex portiere della Juve è Carlos Augusto con una botta mancina in diagonale due passi dentro il limite, respinta dall’estremo.

🔵🔴 GOL DELLA SAMPDORIA 12′ Ancora una palla in profondità, ancora per Gabbiadini, che sul ancio di Lammers sfugge alle spalle di Caldirola (mal posizionato) resiste al contrasto e punisce con il mancino. Di Gregorio tocca, ma la conclusione è forte e s’impenna sotto la traversa

🔵🔴 10′ Si affaccia in avanti la Sampdoria, passando dagli esterni per un traversone che Gabbiadini riesce ad indirizzare verso Di Gregorio, ma il portierone biancorossa si tuffa sicuro in presa

⚪️🔴6′ Ancora il Monza in avanti: Caprari raccoglie e protegge negli ultimi 16 metri, riesce a girarsi e colpire di destro, mandando di pochissimo a lato con Audero spiazzato

⚪️🔴2′ subito una chiamata dubbia a centroarea, quando Lammers intercetta un cross tra corpo e braccio, ma Chiffi fa segno di proseguire

⚪️🔴 Cominciata! Primo possesso della partita per il Monza!

Rispetto alle previsioni della vigilia, Palladino rinuncia, almeno dall’inizio a Rovella, in favore di Petagna che si aggiunge al tridente con Caprari e Mota Carvalho. I tre comincieranno insieme la partita per la prima volta in stagione. Stankovic invece sceglie Gabbiadini e Lammers, sostenuti da Djuricic. Esordio dall’inizio anche per Cuisance, acquisto invernale al pari di Gunter che però viene sostituito all’ultimo da Colley per un problema fisico.

Serie A, Monza-Sampdoria: le formazioni

⚪️🔴 Monza: Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Machin, Carlos Augusto; Caprari; Petagna, Mota. All. Palladino

🔵🔴 Sampdoria: Audero; Colley, Nuytinck, Amione; Leris, Cuisance, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. All. Stankovic

Serie A, Monza-Sampdoria: mister Palladino