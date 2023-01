Serie A, Monza: mercoledì nuovo allenamento a porte aperte a Monzello

Allenamento a porte aperte mercoledì 1 febbraio per l’Ac Monza. L’esperienza di sette giorni fa, evidentemente, è piaciuta e la società ripropone l’appuntamento con i tifosi: questa volta alle ore 14.

Serie A, Monza: mercoledì nuovo allenamento a porte aperte, verso la gara con la Samp

“La ripresa degli allenamenti della squadra di Raffaele Palladino sarà a porte aperte – fanno sapere i biancorossi – L’ingresso al Centro sportivo Luigi Berlusconi – Monzello sarà consentito al pubblico, fino ad esaurimento dei posti disponibili”.

Una settimana fa, alla vigilia di Juve-Monza, erano stati un centinaio i supporter arrivati in via Ragazzi del 99. Per la giornata 21 di Serie A, i biancorossi tornano in campo lunedì 6 febbraio contro la Sampdoria. In casa alle 20.45.