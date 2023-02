Serie A: il mercato d’inverno del Monza, solo in uscita

Eccezion fatta per l’ingresso in prospettiva del terzino mancino Franco Carboni, il mercato del Monza registra solo operazioni in uscita. L’aveva detto Palladino che c’era bisogno di sfoltire la rosa per lavorare meglio durante gli allenamenti, anche perché si parlava di un gruppo di ben 36 unità. Lo stesso allenatore aveva anche detto di essere assolutamente soddisfatto di tutti i calciatori a disposizione e che non c’era necessità di grandi movimenti. E così i tifosi torneranno a sognare i colpi di mercato in estate, quando tra naturali scadenze contrattuali e nuove uscite ci sarà da approntare la squadra per il prossimo campionato.

Ac Monza Matteo Scozzarella

Serie A: il mercato d’inverno del Monza, chi se ne è andato

Se ne vanno Nicola Rigoni e Matteo Scozzarella, entrambi a seguito di rescissione. Antonis Siatounis passa a titolo definitivo alla Virtus Entella, così come Salvatore Molina al Bari, il primo in serie C e il secondo in B. Cessione a titolo definitivo alla Virtus Francavilla Calcio in serie C per Luca Prinelli, dopo sei stagioni nel Settore Giovanile del Monza e la fascia da capitano della Primavera.

Ac Monza Salvatore Molina

Serie A: il mercato d’inverno del Monza, i prestiti

Per quanto riguarda invece i prestiti: Warren Bondo va a rinforzare la Reggina (per volontà del giocatore di trovare maggior minutaggio), mentre Andrea Carboni si ricongiunge all’ex diesse Filippo Antonelli al Venezia, in una difficile rincorsa salvezza.

Gabriele Ferrarini finirà la stagione in prestito al Modena FC, con il consenso di ACF Fiorentina.

Serie A: il mercato d’inverno del Monza, le voci

Tante le voci ma poi niente di concretizzato: da Brekalo a Lazovic, da Juranovic a Lirola, tutta gente forte, che però non sposta gli equilibri. Anche in uscita qualche chiacchiera, per Petagna, Antov, Valoti, Barberis e Marrone, ma rimangono tutti in biancorosso in attesa dell’evolversi naturale della loro situazione contrattuale.